 Пекин начал принимать авиарейсы из небольшого числа избранных стран | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.09.2020

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Мир

Пекин начал принимать авиарейсы из небольшого числа избранных стран

В столицу Китая смогут летать самолеты из нескольких государств, но не из Германии или России. По прибытии всех приезжих будут отправлять на карантин и самоизоляцию.

Пекинский аэропорт

Пекинский аэропорт

Аэропорт Пекина, после полугодичного перерыва, в четверг, 3 сентября, возобновил прием авиарейсов из небольшого числа избранных государств. Поначалу в столицу Китая смогут летать самолеты лишь из восьми стран, где темпы заражения коронавирусом SARS-CoV-2 сравнительно невысокие. Германия и Россия в их число не входят.

Из Европы в Пекин смогут летать самолеты из Австрии, Дании, Швеции и Греции. В столицу КНР также разрешены авиарейсы из Таиланда, Камбоджи, Пакистана и Канады. Представитель городской администрации Пекина при этом подчеркнул, что все пассажиры должны быть также уроженцами этих стран.

Перед вылетом в Пекин пассажиры из восьми избранных государств должны будут представить негативный результат теста на коронавирус, а по прибытии - пройти обязательный карантин на центральной базе и затем в течение семи дней соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях.

Ситуация с коронавирусом в КНР - под контролем

На первом этапе Пекин будет ежедневно принимать лишь по пять самолетов и максимум 500 пассажиров. Впоследствии число принимаемых пассажиров планируется увеличить до одной тысячи. Это будут первые рейсы в Пекин с 23 марта, когда столица КНР закрыла свой аэропорт для международных авиаперелетов. Ранее Китай критиковал США и другие страны за введение ограничений против пассажиров из КНР на фоне начавшейся пандемии, однако в конце марта сам закрыл границы для иностранцев, аннулировав уже выданные въездные визы.

За последние месяцы Китай несколько ослабил ограничения, позволив, к примеру, бизнесменам из Германии совершить несколько перелетов в КНР на самолетах Немецкой торговой палаты в Китае при наличии специального разрешения и при условии соблюдения карантина. Пекин, однако, находился под особой защитой, поэтому международные рейсы в столицу КНР были до сих пор запрещены.

Китай, где в конце декабря 2019 года были выявлены первые случаи коронавируса в городе Ухань, удалось благодаря введению жестких мер взять ситуацию с SARS-CoV-2 практически под полный контроль, что привело к нормализации общественной жизни. Уже многие дни в КНР не фиксируется локальных случаев заражения, все зарегистрированные новые случаи коронавируса - завозные.

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    Автор: Наталья Позднякова


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