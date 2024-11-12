Надежду Буянову приговорили к 5,5 года за "фейки" об армии

Тушинский суд в Москве приговорил педиатра Надежду Буянову к 5,5 года колонии по делу о "фейках" об армии России. Прокурор запрашивал шесть лет.

Тушинский районный суд Москвы приговорил педиатра Надежду Буянову к 5,5 года колонии по делу о "фейках" об армии России с запретом администрировать сайты в течение двух лет. Об этом сообщило во вторник, 12 ноября, издание "Медиазона" со ссылкой на своего корреспондента в зале суда. Прокурор запрашивал для Буяновой шесть лет. Присутствовавшие на процессе люди встретили приговор криками "Позор!"

Дело о "фейках" об армии против педиатра Надежды Буяновой

Уголовное дело против Надежды Буяновой было возбуждено после доноса матери одного из ее пациентов Анастасии Акиньшиной, чей бывший муж погиб на войне в Украине. Как утверждает Акиньшина, во время приема у врача ее сын "начал капризничать", так как тосковал по отцу. В ответ врач якобы заявила, что военный был "законной целью для Украины".

Надежда Буянова виновной себя не признала и настаивала на том, что Акиньшина ее оговорила. По ее словам, разговор о войне и отце ребенка во время приема не заходил. Мать ребенка, как пишет "Медиазона", позже сама признала, что не уверена, присутствовал ли ее сын в кабинете во время скандала.

Дело против Буяновой было заведено в феврале 2024 года, в апреле ее перевели в СИЗО. Открытое письмо в защиту педиатра подписали около тысячи врачей.