 Пашинян выиграл в ЕСПЧ дело ″против″ Армении | Новости из Германии о Европе | DW | 19.01.2022

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Европа

Пашинян выиграл в ЕСПЧ дело "против" Армении

В ходе уголовного преследования Никола Пашиняна после демонстраций в 2008 году была нарушена Европейская конвенция по правам человека, сочли в ЕСПЧ. Премьер Армении не потребовал денежной компенсации.

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что в ходе уголовного преследования Никола Пашиняна, ныне занимающего пост премьер-министра Армении, после демонстраций в Ереване в 2008 году были нарушены статьи 5 и 11 Европейской конвенции по правам человека - "о праве на свободу и личную неприкосновенность", а также "о праве на свободу мирных собраний". Это следует из вердикта суда в Страсбурге, обнародованного во вторник, 18 января.

"Осуждение заявителя за "организацию массовых беспорядков" было в значительной степени основано на его участии в протестном движении после выборов", включая его выступление на  площади Свободы в Ереване, которое суд ранее уже признал мирным, "без каких-либо подстрекательств к насилию или актов насилия", говорится в постановлении.

Таким образом, преследование Пашиняна "было равносильно вмешательству в его право на свободу мирных собраний", подчеркивается в документе.

Суд в Страсбурге напомнил, что человека нельзя подвергать наказанию за участие в разрешенной демонстрации, если он не совершает противоправных действий. Кроме того, организаторы мероприятия не должны нести ответственность за поведение его участников, если они сами не совершают противоправных действий и не потворствуют им, указали в ЕСПЧ. Компенсации по делу не назначено в связи с тем, что Пашинян не обращался за ней.

Пашинян вышел из тюрьмы по амнистии в 2011 году

В 2008 году Никол Пашинян вошел в предвыборный штаб кандидата в президенты Армении, бывшего главы государства Левона Тер-Петросяна. На выборах 19 февраля 2008 года президентом был избран находившийся на посту премьер-министра Серж Саргсян, набравший 52,82% голосов, Левон Тер-Петросян занял второе место с 21,5%. После поражения Тер-Петросяна Пашинян стал одним из лидеров протестного движения и отказался признать результаты голосования. В Ереване начались массовые акции протеста.

В столкновениях с полицией 1 марта 2008 года погибли 10 человек, были ранены несколько сотен демонстрантов. На следующий день в Армении было введено чрезвычайное положение, Пашиняна объявили в розыск. В июле 2009 года он сдался властям. В январе 2010 года суд приговорил его к семи годам лишения свободы по обвинению "в организации массовых беспорядков". В тюрьме Никол Пашинян провел чуть больше года. В мае 2011 года его освободили по амнистии в честь 20-летия независимости Армении.

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    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


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