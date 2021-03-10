 Президент Армении подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром | Новости политики из Германии | DW | 02.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Политика

Президент Армении подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром

Вновь ставший премьер-министром Никол Пашинян в очередной раз повысил в должности генерала-майора Аршака Карапетяна и сделал еще ряд кадровых перестановок.

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Правительство Армении вновь возглавил  Никол Пашинян , а руководителем Минобороны страны на основании его предложения назначен Аршак Карапетян. Соответствующие указы подписаны президентом страны Арменом Саркисяном в понедельник, 2 августа, в Ереване, сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Карьера Аршака Карапетяна

Кандидатура Пашиняна на пост премьер-министра Армении выдвинута правящей парламентской фракцией "Гражданский договор", победившей на  досрочных выборах  в парламент страны 20 июня. Взявшись за кадровые перестановки, Пашинян назначил на новую, более высокую должность генерала-майора Аршака Карапетяна.

Ранее он возглавлял военную разведку Армении, занимал должность военного атташе при армянском посольстве в России, а затем, после дачи показаний  против экс-президента Армении Роберта Кочаряна и ряда бывших высокопоставленных лиц по делу о разгоне оппозиционного митинга 1 марта 2008 года, стал в декабре 2018 года советником премьера Никола Пашиняна. Позднее он вырос до поста первого заместителя главы генштаба, должности первого замминистра обороны и вот теперь сам возглавил Минобороны Армении.

Кроме того, подписаны указы о назначении Сурена Папикяна на пост вице-премьера, Романоса Петросяна - министром окружающей среды, а Нарека Мкртчяна – министром труда и социальных вопросов. В соответствии с конституцией Армении, кабмин будет окончательно сформирован в течение 15 дней после назначения премьера.

Протест парламентской оппозиции

Парламентская оппозиция Армении  покинула зал заседаний в знак протеста против ареста депутатов фракции "Армения" – бывшего мэра города Мегри Сюникской области Мхитара Закаряна и экс-мэра города Сисиан Сюникской области Артура Саркисяна, задержанных по обвинению в организации предвыборных фальсификаций и раздачи взяток, превышении должностных полномочий во время досрочных парламентских выборов 20 июня. Ранее блок "Армения" заявил о политических репрессиях против мэров городов Сюникской области со стороны действующих властей страны.

Смотрите также:

  • Вид на Степанакерт

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Давний конфликт

    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится десятилетия. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов ХХ века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Противостояние между Арменией и Азербайджаном c тех пор и до событий осени 2020 года - в галерее DW.

  • Вооруженный человек в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Начало военных действий в Карабахе

    10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый "референдум о независимости". Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

  • Разрушенное здание в Тартаре

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Война и беженцы

    В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

  • Линия соприкосновения в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Международные посредники в урегулировании конфликта

    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

  • Дорожный указатель на армянском языке

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Территория спора

    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает "НКР" и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

  • Памятник в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Напоминание о войне

    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами впервые было достигнуто более 25 лет назад, оно неоднократно нарушалось. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха иногда называет "замороженным", но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. По разным данным, с обеих сторон погибли тогда десятки человек.

  • Похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года

    Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

  • Бои за Нагорный Карабах

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Новые бои за Карабах

    27 сентября 2020 года началась новая эскалация конфликта - Азербайджан попытался силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха. Военные действия шли с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий.

  • На фото: азербайджанский БМП на улице Баку

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль играет Москва. РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет оружие обеим сторонам конфликта. При участии России Арменией и Азербайджаном было подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Оно предусматривает существенные уступки со стороны Еревана, а также размещение в регионе российских миротворцев.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 01:59

Результаты выборов в Армении: Пашинян останется у власти (21.06.2021?)

Аудио- и видеофайлы по теме

Армяно-азербайджанский конфликт: перемирие становится все более шатким (22.06.2021)  

Партия Пашиняна победила на выборах - неожиданность или закономерность? DW Новости (21.06.2021)  

Также по теме

26.10.2018, Kasachstan, Almaty: ALMATY, KAZAKHSTAN - OCTOBER 26, 2018: Artak Davtyan (C), Chief of the General Staff of the Armenian Armed Forces, attends the 13th meeting of the Military Committee on development of military cooperation between the CSTO (Collective Security Treaty Organisation) member states in Almaty. Olga Balashova/Russian Defence Ministry Press Office/TASS Foto: Olga Balashova/TASS/dpa

Премьер Армении Пашинян выдвинул кандидатуру нового главы Генштаба 10.03.2021

Глава правительства Армении Пашинян, уволивший две недели назад главу Генштаба вооруженных сил, предложил новую кандидатуру на эту должность. В Ереване продолжаются акции протеста.

6481506 06.03.2021 A man holding a drawing and Armenian flag takes part in a rally in support of the General Staff in its conflict with Prime Minister Nikol Pashinyan in front of The National Assembly of Armenia at Bagramyan avenue, in Yerevan, Armenia. Iliya Pitalev / Sputnik

В Ереване идут массовые протесты против Никола Пашиняна 06.03.2021

Митингующие в Ереване выступают в поддержку начальника Главного штаба ВС Армении, отставки которого добивается премьер Пашинян.

ARCHIV - 13.02.2020*** Berlin: Nikol Paschinjan, Ministerpräsident von Armenien, spricht bei einem Pressestatement im Bundeskanzleramt. Armeniens Sicherheitsdienste haben nach eigener Darstellung einen Anschlag auf Regierungschef Paschinjan vereitelt. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Пашинян заявил об отставке с поста премьера Армении 25.04.2021

Никол Пашинян будет исполнять обязанности премьера до внеочередных выборов в парламент 20 июня.

Реклама

Самые читаемые

Мария Колесникова из СИЗО призвала Лукашенко прекратить насилие  

"Газпром" снизил закачку газа в крупнейшие хранилища Европы  

МОК обратился к Беларуси за разъяснениями по ситуации с Тимановской  