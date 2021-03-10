Президент Армении подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром

Правительство Армении вновь возглавил Никол Пашинян , а руководителем Минобороны страны на основании его предложения назначен Аршак Карапетян. Соответствующие указы подписаны президентом страны Арменом Саркисяном в понедельник, 2 августа, в Ереване, сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Карьера Аршака Карапетяна

Кандидатура Пашиняна на пост премьер-министра Армении выдвинута правящей парламентской фракцией "Гражданский договор", победившей на досрочных выборах в парламент страны 20 июня. Взявшись за кадровые перестановки, Пашинян назначил на новую, более высокую должность генерала-майора Аршака Карапетяна.

Ранее он возглавлял военную разведку Армении, занимал должность военного атташе при армянском посольстве в России, а затем, после дачи показаний против экс-президента Армении Роберта Кочаряна и ряда бывших высокопоставленных лиц по делу о разгоне оппозиционного митинга 1 марта 2008 года, стал в декабре 2018 года советником премьера Никола Пашиняна. Позднее он вырос до поста первого заместителя главы генштаба, должности первого замминистра обороны и вот теперь сам возглавил Минобороны Армении.

Кроме того, подписаны указы о назначении Сурена Папикяна на пост вице-премьера, Романоса Петросяна - министром окружающей среды, а Нарека Мкртчяна – министром труда и социальных вопросов. В соответствии с конституцией Армении, кабмин будет окончательно сформирован в течение 15 дней после назначения премьера.

Протест парламентской оппозиции

Парламентская оппозиция Армении покинула зал заседаний в знак протеста против ареста депутатов фракции "Армения" – бывшего мэра города Мегри Сюникской области Мхитара Закаряна и экс-мэра города Сисиан Сюникской области Артура Саркисяна, задержанных по обвинению в организации предвыборных фальсификаций и раздачи взяток, превышении должностных полномочий во время досрочных парламентских выборов 20 июня. Ранее блок "Армения" заявил о политических репрессиях против мэров городов Сюникской области со стороны действующих властей страны.

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