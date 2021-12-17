Парламент Польши принял спорный закон о телерадиовещании, проект которого внесла правящая национал-консервативная партия "Закон и справедливость" (ЗиС). В поддержку законопроекта в пятницу, 17 декабря, проголосовали 228 депутатов Сейма - нижней палаты Национального собрания, 219 выступили против. Теперь для вступления в силу документ должен подписать президент Анджей Дуда. Он ранее скептически высказывался по поводу документа.

Инициатива предполагает, что лицензии на вещание в Польше будут выдаваться иностранным компаниям только в том случае, если у них есть штаб-квартира или представительство на территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Кроме того, получатель лицензии не должен быть зависим от компаний, имеющих головной офис за пределами этой зоны. Отныне им могут принадлежать не более 49 процентов акций в польских медиа.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что его основная цель - облегчить Национальному совету по телерадиовещанию контроль над владельцами СМИ, в том числе, "из стран, представляющих значительную угрозу безопасности польского государства".

Главной жертвой изменений может стать принадлежащая Discovery телекомпания TVN

По мнению целого ряда экспертов, главной жертвой изменений может стать телекомпания TVN, принадлежащая американскому концерну Discovery, который управлял ей через зарегистрированную в Нидерландах фирму Polish Television Holding BV. Новый закон, в частности, предполагает, что мажоритарное владение расположенными в Польше СМИ запрещается компаниям, которые находятся в ЕЭЗ, но контролируются фирмами за ее пределами.

"Итоги сегодняшнего неожиданного голосования в польском парламенте должны встревожить каждую компанию, которая инвестирует в Польшу, и всех, кто заботится о демократии и свободе прессы", - заявили в Discovery. Изумление экспертов вызвала скорость, с которой изменения были проведены через Сейм. Парламент подрывает "ценности, которые связывают Польшу с Европой", полагают в американском концерне.

В Вашингтоне выразили надежду, что президент Дуда не подпишет документ

Вашингтон также выразил недовольство данным решением. "Соединенные Штаты крайне разочарованы сегодняшним принятием законопроекта о СМИ", - написал временный поверенный в делах США в Польше Бикс Алиу в Twitter. "Мы ожидаем, что президент Дуда будет действовать в соответствии с более ранними заявлениями и использовать свое лидерство для защиты свободы слова и экономики", - добавил Алиу. Discovery также призвала Дуду наложить вето на законопроект.

ЗиС уже контролирует Польское общественное телевидение (Telewizja Polska) и большую часть региональной прессы. За время нахождения партии у власти Польша опустилась на 46 позиций в ежегодном рейтинге "Индекс свободы прессы".

Повторное прохождение через Сейм

Ранее, 9 сентября, спорный законопроект был отклонен польским Сенатом - верхней палатой Национального собрания. После этого для утверждения он должен был повторно пройти через Сейм - нижнюю палату парламента. До этого, 11 августа Сейм уже высказался в поддержку документа, тогда за него проголосовали 228 депутатов, 216 были против, еще десять воздержались.

Председатель польского Совета министров Матеуш Моравецкий утверждал, что новый закон направлен, в первую очередь, на то, чтобы не допустить приобретение местных СМИ компаниями из Китая, России и арабских государств.

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