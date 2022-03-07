Паралимпиада

Санкции против Беларуси за войну РФ в Украине: что запретил Минску Запад

Страны Запада ввели в отношении России беспрецедентные санкции за вторжение в Украину. Налагаются они и Беларусь - за пособничество РФ. Какие именно меры в отношении кого в РБ и кем приняты - у DW.