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Паралимпиада

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Германия завоевала первую золотую медаль на Паралимпиаде

Германия завоевала первую золотую медаль на Паралимпиаде 07.03.2022

Паралимпийская чемпионка Анна-Лена Форстер выиграла в суперкомбинации на монолыже, придя первой в слаломе сидя.
В Пекине началась зимняя Паралимпиада-2022

В Пекине началась зимняя Паралимпиада-2022 04.03.2022

Зимние Паралимпийские игры в столице Китая проходят на фоне военного вторжения России в Украину и последовавшего за ним запрета на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях.
Санкции против Беларуси за войну РФ в Украине: что запретил Минску Запад

Санкции против Беларуси за войну РФ в Украине: что запретил Минску Запад 03.03.2022

Страны Запада ввели в отношении России беспрецедентные санкции за вторжение в Украину. Налагаются они и Беларусь - за пособничество РФ. Какие именно меры в отношении кого в РБ и кем приняты - у DW.
Спортсменов из РФ и Беларуси отстранили от Паралимпиады

Спортсменов из РФ и Беларуси отстранили от Паралимпиады 03.03.2022

Международный паралимпийский комитет изменил принятое накануне решение о допуске спортсменов из России и Беларуси к Играм в нейтральном статусе.
Канада объявила о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

Канада объявила о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине 09.12.2021

Канада стала четвертой страной, которая решила не отправлять своих дипломатов на Игры в Пекин. Ранее о бойкоте заявили Австралия, Великобритания и США.
Иностранных зрителей не пустят на зимние Игры в Пекине

Иностранных зрителей не пустят на зимние Игры в Пекине 30.09.2021

Билеты на Олимпийский игры и соревнования Паралимпиады в Пекине будут доступны только жителям "материкового Китая". Оргкомитет обещает признать все вакцины, рекомендованные ВОЗ, международными организациями и странами.
В Токио завершились Паралимпийские игры

В Токио завершились Паралимпийские игры 05.09.2021

По словам президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса, Паралимпийские игры в Токио имели "исторические масштабы".
Китай занял первое место в неофициальном зачете Паралимпиады

Китай занял первое место в неофициальном зачете Паралимпиады 05.09.2021

На втором месте неформального итогового рейтинга Паралимпиады в Токио - Великобритания, за ней следуют США и команда Паралимпийского комитета России.
Спортсмены из РФ завоевали еще 10 наград Паралимпиады в Токио

Спортсмены из РФ завоевали еще 10 наград Паралимпиады в Токио 03.09.2021

За 2 дня до завершения Паралимпийских игр в Японии российские атлеты занимают 4 место неформального медального зачета. В десятый день соревнований россияне установили 2 мировых рекорда в плавании.
Спортсмены из РФ вышли на второе место в медальном зачете Паралимпиады

Спортсмены из РФ вышли на второе место в медальном зачете Паралимпиады 01.09.2021

Успех легкоатлетки Галины Липатниковой в соревнованиях по толканию ядра стоя принес россиянам тридцать первое "золото" Паралимпийских игр в Токио.
Паралимпиада: россияне завоевали еще два золота, установив мировые рекорды

Паралимпиада: россияне завоевали еще два золота, установив мировые рекорды 29.08.2021

По итогам пятого дня Паралимпиады в Токио российские спортсмены занимают четвертое место в общем неформальном медальном зачете.
Бывший курьер Яндекс.Еды завоевал золото Паралимпиады в велогонке

Бывший курьер "Яндекс.Еды" завоевал золото Паралимпиады в велогонке 26.08.2021

Россиянин Михаил Асташов установил в Токио мировой рекорд в квалификационном заезде гонки преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
В Токио начались Паралимпийские игры

В Токио начались Паралимпийские игры 24.08.2021

В Паралимпийских играх участвуют 4400 атлетов из более чем 60 стран. Паралимпийцы из Афганистана не смогли прилететь в Токио из-за захвата власти талибами.
Япония на фоне Паралимпиады расширяет режим ЧС из-за коронавируса

Япония на фоне Паралимпиады расширяет режим ЧС из-за коронавируса 17.08.2021

Столь большого числа заражений, как сейчас, в Японии еще не было, заявил министр, ответственный за борьбу с ковидом, Нисимура. Режим ЧС в Японии распространен на территорию еще семи префектур.

В Японии подтвержден максимальный прирост заражений SARS-CoV-2

В Японии подтвержден максимальный прирост заражений SARS-CoV-2 13.08.2021

За сутки коронавирус в Японии был выявлен более чем у 20 000 человек. В Токио, где действует режим ЧС, за считанные дни до начала летней Паралимпиады - пик заражений.
Власти Японии обеспокоены COVID-ситуацией в Токио перед Паралимпиадой

Власти Японии обеспокоены COVID-ситуацией в Токио перед Паралимпиадой 12.08.2021

В столице Японии за сутки выявлено 4989 новых заражений. Обстановка с коронавирусом "вышла из-под контроля", считают эксперты. В принимающем Паралимпийские игры Токио до 1 сентября - режим ЧС.
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