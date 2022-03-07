Паралимпиада

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.
Паралимпийская чемпионка Анна-Лена Форстер выиграла в суперкомбинации на монолыже, придя первой в слаломе сидя.
Зимние Паралимпийские игры в столице Китая проходят на фоне военного вторжения России в Украину и последовавшего за ним запрета на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях.
Страны Запада ввели в отношении России беспрецедентные санкции за вторжение в Украину. Налагаются они и Беларусь - за пособничество РФ. Какие именно меры в отношении кого в РБ и кем приняты - у DW.
Международный паралимпийский комитет изменил принятое накануне решение о допуске спортсменов из России и Беларуси к Играм в нейтральном статусе.
Канада стала четвертой страной, которая решила не отправлять своих дипломатов на Игры в Пекин. Ранее о бойкоте заявили Австралия, Великобритания и США.
Билеты на Олимпийский игры и соревнования Паралимпиады в Пекине будут доступны только жителям "материкового Китая". Оргкомитет обещает признать все вакцины, рекомендованные ВОЗ, международными организациями и странами.
По словам президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса, Паралимпийские игры в Токио имели "исторические масштабы".
На втором месте неформального итогового рейтинга Паралимпиады в Токио - Великобритания, за ней следуют США и команда Паралимпийского комитета России.
За 2 дня до завершения Паралимпийских игр в Японии российские атлеты занимают 4 место неформального медального зачета. В десятый день соревнований россияне установили 2 мировых рекорда в плавании.
Успех легкоатлетки Галины Липатниковой в соревнованиях по толканию ядра стоя принес россиянам тридцать первое "золото" Паралимпийских игр в Токио.
По итогам пятого дня Паралимпиады в Токио российские спортсмены занимают четвертое место в общем неформальном медальном зачете.
Россиянин Михаил Асташов установил в Токио мировой рекорд в квалификационном заезде гонки преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
В Паралимпийских играх участвуют 4400 атлетов из более чем 60 стран. Паралимпийцы из Афганистана не смогли прилететь в Токио из-за захвата власти талибами.
Столь большого числа заражений, как сейчас, в Японии еще не было, заявил министр, ответственный за борьбу с ковидом, Нисимура. Режим ЧС в Японии распространен на территорию еще семи префектур.
За сутки коронавирус в Японии был выявлен более чем у 20 000 человек. В Токио, где действует режим ЧС, за считанные дни до начала летней Паралимпиады - пик заражений.
В столице Японии за сутки выявлено 4989 новых заражений. Обстановка с коронавирусом "вышла из-под контроля", считают эксперты. В принимающем Паралимпийские игры Токио до 1 сентября - режим ЧС.
© 2022 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Сведения о доступе для пользователей с ограниченными возможностями |
Legal notice |
Contact