Обнять россиян на пьедестале или нет? Эксперт о выборе атлетов Украины

В Украине и России вызвали резонанс случаи на летних Паралимпийских и Олимпийских играх в Токио, когда украинские спортсмены по-разному повели себя до и во время награждения, стоя рядом с атлетами из России. Украинский паралимпиец Игорь Цветов, завоевавший в Токио серебро в беге на 100 метров, не захотел фотографироваться на верхней ступени пьедестале в обнимку с двумя медалистами из России. У себя в Facebook он объяснил поступок уважением к своей стране, очевидно, имея в виду аннексию Крыма и войну в Донбассе.

Этому предшествовала история с украинкой Ярославой Магучих, которая стала бронзовых призером Олимпийских игр в Токио по прыжкам в высоту и сфотографировалась с россиянкой, завоевавшей золото. Обе спортсменки держали в руках флаги - украинский и Олимпийского комитета России (ОКР). Магучих за это критиковали на родине, с ней говорила замминистра обороны. Австрийский политолог и историк Георг Шпиталер (Georg Spitaler), среди прочего, изучает отношения и взаимосвязь политики и спорта. DW поговорила с ним о новых правилах на Играх в Токио и сложном выборе украинских олимпийцев.

DW: Что вы думаете о случившемся с Цветковым и Магучих?

Георг Шпиталер: Если рассматривать эти случаи вместе, то на Олимпийских играх в Токио была целая серия политических жестов. И это не случайно, потому что правила Международного олимпийского комитета (МОК) изменились. Раньше политические манифестации были запрещены. Теперь, как мне кажется, под давлением общественности, правила смягчили. Сейчас до соревнований и на пресс-конференциях атлетам разрешены политические заявления и так далее.

Георг Шпиталер

Во время же самих соревнований, включая награждение, это запрещено. Поэтому на Олимпийских играх мы видели немало жестов, из-за которых никого не наказывали, например, преклонение колен перед соревнованиями. Изначально это был политический жест в американском футболе, связанный с движением в защиту чернокожих Black Lives Matter.

- В случае с украинскими атлетами разница в том, что Цветов намекнул, что у его поступка политический подтекст, в то время как Магучих сказала, что обняла россиянку в порыве эмоций, но фото с ней было использовано в СМИ в политической дискуссии. Как быть?

- Я не знаком с деталями, но объяснение украинской спортсменки выглядит правдоподобно. Это классический жест победителей, поздравление с победой, когда вас фотографируют, дают в руки флаг. Я думаю, это все в рамках классического спортивного мероприятия. То, что фотографии потом используют для разных целей, это уже не полностью во власти атлетов.

- Похожие случаи были в истории Олимпийских игр. Какие именно вам запомнились?

- Были арабские или иранские спортсмены, точно не помню, которые отказывались выступать против израильских атлетов, то есть вообще не выходили на состязание. На спортсменов оказывалось на родине политическое давление. Был один дзюдоист, который бежал из Ирана и теперь выступает за другую страну, потому что не хотел участвовать в бойкоте (и отказываться от поединков с израильтянами. - Ред.). Также можно вспомнить попытки бойкота ЮАР со стороны новых государств юга Африки, когда в ЮАР еще был апартеид.

И, конечно, стоит упомянуть холодную войну, тогда Олимпийские игры использовались как демонстрационная трибуна (и США, и СССР), так и для бойкота. Были страны, которые не принимали в Играх участия. Если говорить о политических жестах, то один из случаев был на летних Олимпийских играх в Мехико в 1968 году, когда афроамериканские легкоатлеты продемонстрировали во время награждения известный жест - сжатый кулак как символ Black Power (девиза движения против расизма в США. - Ред.). Тогда МОК задействовал против них санкции, поскольку это было запрещено.

- Возвращаясь к инциденту с украинской спортсменкой Магучих, тот факт, что с ней общалась замминистра обороны, это нормально или это пример политического давления?

- Для меня это звучит как сильное политическое давление, тем более, если жест можно объяснить как пример обычной спортивной солидарности. По крайней мере, это показывает, что со стороны украинского правительства к спорту очень серьезное отношение - как в качестве дипломатической трибуны, так и для внутреннего потребления. Например, я в Австрии ничего не слышал об этом случае, но уверен, что в Украине о нем много говорили.

Смотрите также: