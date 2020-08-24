 Пандемия привела к дефициту бюджета Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 25.08.2020

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Германия

Пандемия привела к дефициту бюджета Германии

Превышение расходов над доходами в первом полугодии 2020 года составило 51,6 млрд евро, выяснило статистическое ведомство. ВВП Германии во втором квартале упал на рекордные 9,7 процента.

Символ евро у здания Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне

У здания Европейского центробанка во Франкфурте-на-Майне

Влияние пандемии коронавирусной инфекции на экономику Германии привело к дефициту государственного бюджета, сообщает Федеральное статистическое ведомство в Висбадене во вторник, 25 августа. В первом полугодии расходы в бюджетах всех уровней - федеральном, земельных, коммунальных, а также в кассах обязательного социального страхования - превысили доходы на 3,2 процента или 51,6 млрд евро. За аналогичный период 2019 года эксперты зафиксировали профицит в 2,7 процента.

За первые шесть месяцев 2020-го поступления в бюджет впервые с 2010 года сократились, падение составило 3,6 процента. Расходы же выросли на 9,3 процента, отмечают статистики. Сильнее всего дефицит заметен в федеральном бюджете, где поступления оказались меньше расходов на 27,1 млрд евро. В земельных бюджетах дефицит составил 10,2 млрд евро, а в коммунальных - 6,4 млрд.

Среди прочего, налоговые поступления в бюджет в первом полугодии снизились на 8,1 процента. При этом доходы от отчислений на социальные страхования выросли на 1,8 процента. Эксперты связывают это с мерами по стабилизации рынка труда в условиях пандемии, включая упрощенный доступ к оплате труда за неполный рабочий день.

Кроме того, статистики зафиксировали существенное падение внутреннего валового продукта Германии. Во втором квартале этот показатель сократился на 9,7 процента по сравнению с первым кварталом 2020-го. Предварительные оценки экспертов прогнозировали падение на 10,1 процента. Однако итоговое значение все равно стало крупнейшим за время сбора данных.

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    Автор: Марина Борисова, Элизабет Грениэр


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