 Палестинцы выпустили по Израилю около 1500 ракет за три дня | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.05.2021

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Мир

Палестинцы выпустили по Израилю около 1500 ракет за три дня

Впервые воздушная тревога звучала на севере Израиля. Ответными авиаударами поражен финансовый центр ХАМАС. В регион направлен спецпосланник США для посредничества по деэскалации.

Ночной взрыв в секторе Газа после израильского авиаудара

Ночной взрыв в секторе Газа после израильского авиаудара

За последние три дня боевиками движения ХАМАС с территории сектора Газа в сторону Израиля было выпущено около 1500 ракет, примерно 350 из них не долетели, еще несколько сотен были сбиты системой противовоздушной обороны "Железный купол", заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В ночь на четверг, 13 мая, ВВС Израиля вновь нанесли ответные авиаудары.

Среди пораженных в секторе Газа целей финансовый центр движения ХАМАС и здание, где базируется его разведка. Впервые после начала ракетных обстрелов израильской территории воздушная тревога прозвучала на севере страны.

Байден поддержал Нетаньяху

Президент США Джо Байден в среду, 12 мая, в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подчеркнул, что Израиль имеет неотъемлемое право на защиту себя и своего народа. Байден осудил ракетные обстрелы Иерусалима, Тель-Авива и других израильских городов боевиками ХАМАС и других террористических группировок.

Ракеты в небе над Израилем

Ракеты в небе над Израилем

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что заместитель его помощника по делам Израиля и Палестины Хади Амр отправлен на Ближний Восток с целью встречи с руководящими представителями обеих противоборствующих сторон и посредничества ради деэскалации конфликта.

Обострение на Ближнем Востоке

Палестинско-израильский конфликт резко обострился после того, как власти Израиля проявили намерение принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Там начались беспорядки, при которых сотни палестинцев были ранены.

10 мая ХАМАС начал ракетный обстрел Израиля. Сообщается о семи погибших и более 200 раненых. По сообщениям органов здравоохранения Газы, на территории анклава убиты 67 и ранены 388 человек.

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    Кровавый рассвет

    Клубы дыма поднимаются в небо над жилыми домами в секторе Газа после авиаудара - ответа израильской армии на ракетные обстрелы радикальными палестинцами территории Израиля. С 10 мая конфликт между израильтянами и палестинцами вышел на новый уровень эскалации насилия.

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    По данным Израиля, после предварительного оповещения удары были нанесены по зданиям, в которых располагались штаб-квартиры военизированных групп или жилища руководителей радикально-исламистского движения ХАМАС. Ряд командиров ХАМАС были убиты включая лидера боевого крыла движения Бассема Иссы.

  • Женщины, дети и мужчины спасаются бегством. Город Газа в секторе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Спасение бегством

    Но страдает мирное население. На фото: жители в городе Газа пытаются укрыться после разрушительных ракетных ударов, нанесенных Израилем в ответ на нападение со стороны палестинцев. Как минимум пять человек погибли при обстреле 11 мая. Общее число жертв с палестинской стороны начиная с 10 мая, по официальным данным, достигло 48 жителей.

  • Ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа в направлении Тель-Авива

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Ракетный обстрел Тель-Авива

    Позже, в ночь на 12 мая, боевики ХАМАС обстреляли ракетами Тель-Авив. Израильская система противовоздушной обороны перехватывает и уничтожает ракеты или перенаправляет их туда, где они могут вызвать минимальное количество разрушений.

  • Израильтяне в бомбоубежище в Тель-Авиве во время авианалета со стороны сектора Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Тревожное ожидание

    И все же израильская система ПВО под названием "Железный купол" не гарантирует стопроцентную защиту от ударов противника. Поэтому, когда начинают выть сирены, мирным жителям Израиля приходится как можно скорее спускаться в бомбоубежища. Даже в три часа утра, как на этом фото.

  • Пассажиры такси во время воздушной тревоги, город Ашкелон. 11 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Импровизированное убежище

    Те, кто во время тревоги не успевают добраться до бомбоубежища, пытаются защитить себя так, как это возможно в сложившейся ситуации. На фото - жители города Ашкелон, расположенного в десяти километрах от границы с сектором Газа.

  • Сотрудник спецслужб Израиля обследует руины дома в городе Йехуд

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Постоянная опасность

    Опасность для мирных жителей представляют не только ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа, но и руины уничтоженных ими домов. На фото: разрушенный дом в городе Йехуд, расположенном вблизи крупного израильского аэропорта имени Бен-Гуриона. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая палестинская сторона выпустила более тысячи ракет по Израилю.

  • Столкновения между палестинскими протестующими и израильскими службами безопасности в городе Хеврон, 12 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Булыжники и слезоточивый газ

    В последнее время все чаще происходят массовые стычки между палестинскими демонстрантами и израильскими службами охраны правопорядка. На фото изображены беспорядки в городе Хеврон, расположенном на западном берегу реки Иордан. Протестующие закидывают сотрудников служб безопасности камнями, те применяют в ответ слезоточивый газ.

  • Сотрудники сил безопасности Израиля

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Подавление протестов палестинцев

    Для подавления протестов со стороны палестинского населения израильские службы безопасности используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Поводом для недовольства палестинцев в этот раз стали, в первую очередь, планы правительства Израиля по принудительному выселению нескольких палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме.

  • Мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Когда прекратится насилие?

    Начала деэскалации конфликта на Ближнем Востоке пока не видно. На фото - мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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