Россия и ООН высказались за созыв квартета посредников по Ближнему Востоку

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке необходимо созвать квартет международных посредников - России, Евросоюза, США и ООН. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Москве в среду, 12 мая.

Такую встречу "желательно провести на уровне министров иностранных дел", отметил Лавров. ООН же "готова возобновить работу квартета и способствовать диалогу между сторонами", подчеркнул Гутерриш. Организация поддерживает все шаги по деэскалации напряженности в регионе, добавил он.

Ракетные удары Израиля после обстрелов из сектора Газа

Палестинско-израильский конфликт резко обострился после того, как власти Израиля проявили намерение принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Там начались беспорядки, при которых сотни палестинцев были ранены.

Палестинцы из сектора Газа с 10 мая выпустили по Израилю более 800 ракет, отметила израильская сторона. Израиль отреагировал на обстрел ракетными ударами по сотням целей в секторе. Министерство обороны Израиля мобилизует пять тысяч резервистов.

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