 Россия и ООН высказались за созыв квартета посредников по Ближнему Востоку | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.05.2021

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Мир

Россия и ООН высказались за созыв квартета посредников по Ближнему Востоку

К решению ближневосточного конфликта следует привлечь Россию, Евросоюз, США и ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (слева) и глава МИД России Сергей Лавров

Антониу Гутерриш (слева) и Сергей Лавров

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке необходимо созвать квартет международных посредников - России, Евросоюза, США и ООН. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Москве в среду, 12 мая.

Такую встречу "желательно провести на уровне министров иностранных дел", отметил Лавров. ООН же "готова возобновить работу квартета и способствовать диалогу между сторонами", подчеркнул Гутерриш. Организация поддерживает все шаги по деэскалации напряженности в регионе, добавил он.

Ракетные удары Израиля после обстрелов из сектора Газа

Палестинско-израильский конфликт резко обострился после того, как власти Израиля проявили намерение принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Там начались беспорядки, при которых сотни палестинцев были ранены.

Палестинцы из сектора Газа с 10 мая выпустили по Израилю более 800 ракет, отметила израильская сторона. Израиль отреагировал на обстрел ракетными ударами по сотням целей в секторе. Министерство обороны Израиля мобилизует пять тысяч резервистов.

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    Кровавый рассвет

    Клубы дыма поднимаются в небо над жилыми домами в секторе Газа после авиаудара - ответа израильской армии на ракетные обстрелы радикальными палестинцами территории Израиля. С 10 мая конфликт между израильтянами и палестинцами вышел на новый уровень эскалации насилия.

  • Руины зданий в городе Газа

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    По данным Израиля, после предварительного оповещения удары были нанесены по зданиям, в которых располагались штаб-квартиры военизированных групп или жилища руководителей радикально-исламистского движения ХАМАС. Ряд командиров ХАМАС были убиты включая лидера боевого крыла движения Бассема Иссы.

  • Женщины, дети и мужчины спасаются бегством. Город Газа в секторе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Спасение бегством

    Но страдает мирное население. На фото: жители в городе Газа пытаются укрыться после разрушительных ракетных ударов, нанесенных Израилем в ответ на нападение со стороны палестинцев. Как минимум пять человек погибли при обстреле 11 мая. Общее число жертв с палестинской стороны начиная с 10 мая, по официальным данным, достигло 48 жителей.

  • Ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа в направлении Тель-Авива

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Ракетный обстрел Тель-Авива

    Позже, в ночь на 12 мая, боевики ХАМАС обстреляли ракетами Тель-Авив. Израильская система противовоздушной обороны перехватывает и уничтожает ракеты или перенаправляет их туда, где они могут вызвать минимальное количество разрушений.

  • Израильтяне в бомбоубежище в Тель-Авиве во время авианалета со стороны сектора Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Тревожное ожидание

    И все же израильская система ПВО под названием "Железный купол" не гарантирует стопроцентную защиту от ударов противника. Поэтому, когда начинают выть сирены, мирным жителям Израиля приходится как можно скорее спускаться в бомбоубежища. Даже в три часа утра, как на этом фото.

  • Пассажиры такси во время воздушной тревоги, город Ашкелон. 11 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Импровизированное убежище

    Те, кто во время тревоги не успевают добраться до бомбоубежища, пытаются защитить себя так, как это возможно в сложившейся ситуации. На фото - жители города Ашкелон, расположенного в десяти километрах от границы с сектором Газа.

  • Сотрудник спецслужб Израиля обследует руины дома в городе Йехуд

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Постоянная опасность

    Опасность для мирных жителей представляют не только ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа, но и руины уничтоженных ими домов. На фото: разрушенный дом в городе Йехуд, расположенном вблизи крупного израильского аэропорта имени Бен-Гуриона. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая палестинская сторона выпустила более тысячи ракет по Израилю.

  • Столкновения между палестинскими протестующими и израильскими службами безопасности в городе Хеврон, 12 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Булыжники и слезоточивый газ

    В последнее время все чаще происходят массовые стычки между палестинскими демонстрантами и израильскими службами охраны правопорядка. На фото изображены беспорядки в городе Хеврон, расположенном на западном берегу реки Иордан. Протестующие закидывают сотрудников служб безопасности камнями, те применяют в ответ слезоточивый газ.

  • Сотрудники сил безопасности Израиля

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Подавление протестов палестинцев

    Для подавления протестов со стороны палестинского населения израильские службы безопасности используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Поводом для недовольства палестинцев в этот раз стали, в первую очередь, планы правительства Израиля по принудительному выселению нескольких палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме.

  • Мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Когда прекратится насилие?

    Начала деэскалации конфликта на Ближнем Востоке пока не видно. На фото - мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


Смотреть видео 01:51

Борьба между Израилем и боевиками ХАМАС ужесточается (12.05.2021)

Контекст

Чего на самом деле требуют палестинцы, протестующие в секторе Газа

Ситуация в секторе Газа грозит выйти из-под контроля. Протесты палестинцев могут перерасти в новые столкновения с израильскими военными. DW о том, чего добиваются протестующие.  

Аудио- и видеофайлы по теме

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О конфликте израильтян и палестинцев, Нетаньяху, коррупции и пандемии - Нир Баркат в Conflict Zone  

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