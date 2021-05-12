 Израиль расширит военные операции в секторе Газа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.05.2021

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Мир

Израиль расширит военные операции в секторе Газа

По данным израильских СМИ, принято решение нанести удар по зданию министерства финансов в секторе Газа, контролируемом исламистской группировкой ХАМАС. Беспорядки в городах Израиля продолжаются.

Высотное здание в секторе Газа разрушается после авиаудара израильских ВВС

Высотное здание в секторе Газа разрушается после авиаудара израильских ВВС

Власти Израиля приняли решение расширить военные операции против контролирующей сектор Газа радикальной исламистской группировки ХАМАС. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна будет прицельно атаковать "символы владычества ХАМАС", сообщает вечером в среду, 12 мая, израильский Kanal 12.

Так, уже запланировано уничтожение министерства финансов сектора Газа, что должно затруднить для ХАМАС финансовый контроль над палестинской территорией. Ранее Израиль сообщил об уничтожении ряда командиров ХАМАС.

Представители группировки подтвердили гибель ряда представителей, включая командира боевого крыла движения Бассема Иссы, отвечавшего за операции в Газе. ХАМАС также заявил, что авиаудары израильских ВВС разрушили все полицейские здания в секторе Газа.

Столкновения в израильских городах

В тот же день сообщается о продолжении столкновений между евреями и арабами в некоторых городах Израиля. Несмотря на объявленный комендантский час, в расположенном в 20 километрах от Тель-Авива городе Лод вновь возникли беспорядки, была подожжена полицейская машина.

Сгоревший автомобиль после беспорядков в израильском городе Лод

После беспорядков в Лоде

Израильские СМИ сообщают, что в Акко на севере Израиля арабские демонстранты тяжело ранили еврейского жителя, в Бат-Яме южнее Тель-Авива евреи-праворадикалы атаковали арабские магазины, а в третьем по величине городе Израиля Хайфе еврейские манифестанты забросали камнями арабского автоводителя, который после этого совершил наезд на одного из нападавших. Похожие сообщения приходят и из других населенных пунктов.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху предложил ввести туда военных для восстановления порядка, но министр обороны Бени Ганц отклонил это предложения. Днем ранее военные все же были введены в Лод, власти которого заявили о потере контроля над городом. Арабское меньшинство составляет примерно одну пятую часть общего населения Израиля, насчитывающего около 9 млн человек.

Конфликт между палестинцами и евреями

Палестинско-израильский конфликт резко обострился после того, как власти Израиля проявили намерение принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Там начались беспорядки, при которых сотни палестинцев были ранены.

Палестинцы из сектора Газа с 10 мая выпустили по Израилю более 800 ракет, отметила израильская сторона. Сообщается о пяти погибших и более 200 раненых. Израиль отреагировал на обстрел ракетными ударами по сотням целей в секторе.

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    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Кровавый рассвет

    Клубы дыма поднимаются в небо над жилыми домами в секторе Газа после авиаудара - ответа израильской армии на ракетные обстрелы радикальными палестинцами территории Израиля. С 10 мая конфликт между израильтянами и палестинцами вышел на новый уровень эскалации насилия.

  • Руины зданий в городе Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Разрушения в секторе Газа

    По данным Израиля, после предварительного оповещения удары были нанесены по зданиям, в которых располагались штаб-квартиры военизированных групп или жилища руководителей радикально-исламистского движения ХАМАС. Ряд командиров ХАМАС были убиты включая лидера боевого крыла движения Бассема Иссы.

  • Женщины, дети и мужчины спасаются бегством. Город Газа в секторе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Спасение бегством

    Но страдает мирное население. На фото: жители в городе Газа пытаются укрыться после разрушительных ракетных ударов, нанесенных Израилем в ответ на нападение со стороны палестинцев. Как минимум пять человек погибли при обстреле 11 мая. Общее число жертв с палестинской стороны начиная с 10 мая, по официальным данным, достигло 48 жителей.

  • Ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа в направлении Тель-Авива

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Ракетный обстрел Тель-Авива

    Позже, в ночь на 12 мая, боевики ХАМАС обстреляли ракетами Тель-Авив. Израильская система противовоздушной обороны перехватывает и уничтожает ракеты или перенаправляет их туда, где они могут вызвать минимальное количество разрушений.

  • Израильтяне в бомбоубежище в Тель-Авиве во время авианалета со стороны сектора Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Тревожное ожидание

    И все же израильская система ПВО под названием "Железный купол" не гарантирует стопроцентную защиту от ударов противника. Поэтому, когда начинают выть сирены, мирным жителям Израиля приходится как можно скорее спускаться в бомбоубежища. Даже в три часа утра, как на этом фото.

  • Пассажиры такси во время воздушной тревоги, город Ашкелон. 11 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Импровизированное убежище

    Те, кто во время тревоги не успевают добраться до бомбоубежища, пытаются защитить себя так, как это возможно в сложившейся ситуации. На фото - жители города Ашкелон, расположенного в десяти километрах от границы с сектором Газа.

  • Сотрудник спецслужб Израиля обследует руины дома в городе Йехуд

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Постоянная опасность

    Опасность для мирных жителей представляют не только ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа, но и руины уничтоженных ими домов. На фото: разрушенный дом в городе Йехуд, расположенном вблизи крупного израильского аэропорта имени Бен-Гуриона. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая палестинская сторона выпустила более тысячи ракет по Израилю.

  • Столкновения между палестинскими протестующими и израильскими службами безопасности в городе Хеврон, 12 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Булыжники и слезоточивый газ

    В последнее время все чаще происходят массовые стычки между палестинскими демонстрантами и израильскими службами охраны правопорядка. На фото изображены беспорядки в городе Хеврон, расположенном на западном берегу реки Иордан. Протестующие закидывают сотрудников служб безопасности камнями, те применяют в ответ слезоточивый газ.

  • Сотрудники сил безопасности Израиля

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Подавление протестов палестинцев

    Для подавления протестов со стороны палестинского населения израильские службы безопасности используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Поводом для недовольства палестинцев в этот раз стали, в первую очередь, планы правительства Израиля по принудительному выселению нескольких палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме.

  • Мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Когда прекратится насилие?

    Начала деэскалации конфликта на Ближнем Востоке пока не видно. На фото - мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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Борьба между Израилем и боевиками ХАМАС ужесточается (12.05.2021)

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