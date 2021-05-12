Израиль расширит военные операции в секторе Газа

Власти Израиля приняли решение расширить военные операции против контролирующей сектор Газа радикальной исламистской группировки ХАМАС. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна будет прицельно атаковать "символы владычества ХАМАС", сообщает вечером в среду, 12 мая, израильский Kanal 12.

Так, уже запланировано уничтожение министерства финансов сектора Газа, что должно затруднить для ХАМАС финансовый контроль над палестинской территорией. Ранее Израиль сообщил об уничтожении ряда командиров ХАМАС.

Представители группировки подтвердили гибель ряда представителей, включая командира боевого крыла движения Бассема Иссы, отвечавшего за операции в Газе. ХАМАС также заявил, что авиаудары израильских ВВС разрушили все полицейские здания в секторе Газа.

Столкновения в израильских городах

В тот же день сообщается о продолжении столкновений между евреями и арабами в некоторых городах Израиля. Несмотря на объявленный комендантский час, в расположенном в 20 километрах от Тель-Авива городе Лод вновь возникли беспорядки, была подожжена полицейская машина.

После беспорядков в Лоде

Израильские СМИ сообщают, что в Акко на севере Израиля арабские демонстранты тяжело ранили еврейского жителя, в Бат-Яме южнее Тель-Авива евреи-праворадикалы атаковали арабские магазины, а в третьем по величине городе Израиля Хайфе еврейские манифестанты забросали камнями арабского автоводителя, который после этого совершил наезд на одного из нападавших. Похожие сообщения приходят и из других населенных пунктов.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху предложил ввести туда военных для восстановления порядка, но министр обороны Бени Ганц отклонил это предложения. Днем ранее военные все же были введены в Лод, власти которого заявили о потере контроля над городом. Арабское меньшинство составляет примерно одну пятую часть общего населения Израиля, насчитывающего около 9 млн человек.

Конфликт между палестинцами и евреями

Палестинско-израильский конфликт резко обострился после того, как власти Израиля проявили намерение принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Там начались беспорядки, при которых сотни палестинцев были ранены.

Палестинцы из сектора Газа с 10 мая выпустили по Израилю более 800 ракет, отметила израильская сторона. Сообщается о пяти погибших и более 200 раненых. Израиль отреагировал на обстрел ракетными ударами по сотням целей в секторе.

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