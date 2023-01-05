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Лидер Республиканской партии США Кевин Маккарти
Кевин Маккарти Фото: Jonathan Ernst/REUTERS
ПолитикаСША

Палата представителей США в 6-й раз не избрала спикера

Даниил Сотников
41 мин. назад

Республиканцы, получившие большинство в нижней палате Конгресса, впервые за 100 лет не смогли избрать спикера с первой попытки.

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Лидеру Республиканской партии Кевину Маккарти в шестой раз подряд не удалось избраться на пост спикера Палаты представителей США, сообщает в четверг, 5 января, агентство Reuters. После двух дней безуспешных выборов конгрессмены решили отложить голосование до полудня 5 января (20.00 по московскому времени).

По итогам шестого тура Маккарти набрал 201 голос из 218 необходимых. Другой представитель республиканцев, Байрон Дональдс, получил 20 голосов - его кандидатуру выдвинули члены партии, отказавшиеся поддерживать Маккарти. Соперник республиканцев, демократ Хаким Джеффрис, набрал 212 голосов. Ранее Маккарти заявлял, что не будет снимать свою кандидатуру и намерен участвовать в процедуре до тех пор, пока не победит.

Палата представителей не может выбрать спикера с первой попытки впервые за 100 лет

Конгресс нового созыва приступил к работе 3 января. После промежуточных выборов, которые прошли в ноябре 2022 года, республиканцы стали контролировать Палату представителей, заняв в ней 222 места из 435. Таким образом, указывает телеканал CNN, чтобы кандидатура Маккарти была утверждена необходимыми 218 голосами, республиканцы могут допустить "потерю" лишь четырех голосов. Препятствием стала позиция "небольшого, но решительного контингента бескомпромиссных консерваторов", отмечает CNN.

Не помог и призыв экс-президента США Дональда Трампа ко всем членам его Республиканской партии поддержать Маккарти, отмечает Reuters. "Республиканцы, не превращайте великий триумф в гигантское и позорное поражение", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По плану, новый спикер нижней палаты должен был быть выбран в первый день, но сделать это не удается уже по итогам шести раундов голосования. Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром: в 1923 году для избрания понадобились девять туров. Ранее пост спикера Палаты представителей США занимала Нэнси Пелоси, которая представляла демократов.

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