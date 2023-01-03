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Кевин Маккарти
Кевин Маккарти (фото из архива)Фото: KEN CEDENO/UPI Photo/IMAGO
ПолитикаСША

Палата представителей США за три раунда не избрала спикера

Екатерина Венкина
45 мин. назад

Лидер республиканской фракции Кевин Маккарти по итогам третьего раунда голосования не был избран спикером нижней палаты Конгресса США. Следующее заседание пройдет 4 января.

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Новое заседание Палаты представителей Конгресса США отложено до 12.00 (20.00) 4 января на фоне провала в третьем туре избрания лидера республиканской фракции Кевина Маккарти (от штата Калифорния) спикером нижней палаты. В Вашингтоне 118-й созыв Конгресса США приступил к работе во вторник, 3 января.

Основной соперник 57-летнего Маккарти - глава фракции Демократической партии в Палате представителей Хаким Джеффрис (от штата Нью-Йорк) получил 212 голосов. Лидер республиканцев, несмотря на контроль его партии над нижней палатой, - лишь 202. Для победы необходимо было заручиться 218 голосами.

Двадцать республиканцев поддержали другого однопартийца - Джима Джордана (от штата Огайо), в первых двух раундах было подано по 19 голосов.

Против кандидатуры Маккарти выступили жесткие консерваторы

Впереди - четвертый тур 4 января. Против кандидатуры Маккарти выступили жесткие консерваторы. Итоги голосования повергли республиканское большинство в Палате представителей в смятение.

Впервые за столетие нижняя палата не смогла избрать спикера в ходе первого тура голосования. Пост покидает Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния).

Джордан официально не выдвигал себя в качестве кандидата.

Кевин Маккарти уже заявил, что не будет снимать своей кандидатуры, и намерен участвовать в процедуре, пока не победит.

Затянувшиеся выборы спикера могут подорвать продвижение повестки

По мнению ряда аналитиков, затянувшиеся выборы могут подорвать надежды республиканцев на быстрое продвижение вперед по повестке, включая расследование деятельности администрации президента Джо Байдена и членов его семьи, а также в вопросах экономики, энергетической независимости США и безопасности границ.

Палата представителей может в итоге оказаться парализованной, а законодателям, возможно, придется рассмотреть другую кандидатуру на пост спикера. Помимо фамилии Джордана эксперты называют Стивена Скэлиса, члена Палаты представителей от Республиканской партии (от штата Луизиана).

Выборы спикера Палаты представителей проходят до того, как ее члены приводятся к присяге на двухлетний срок.

У республиканцев - большинство в нижней палате Конгресса США

По итогам промежуточных выборов в ноябре 2022 года республиканцы получили 222 места в нижней палате Конгресса США, у демократов - 213. Члены Республиканской партии получили контроль над палатой и кресло спикера, которое занимала Пелоси.

В конце 117-го созыва Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об ассигнованиях на 2023 финансовый год (начался 1 октября и завершится 30 сентября) на сумму в 1,7 трлн долларов (1,6 трлн евро). Голоса распределились 23 декабря 2022 года практически по партийной линии: 225 законодателей поддержали документ, 201 высказался против. Позднее документ подписал президент страны Джо Байден.

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