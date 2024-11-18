ОЗХО нашла в украинских окопах следы запрещенного газа CS

ОЗХО заявила о первом подтвержденном случае применения на войне в Украине газа CS, запрещенного к использованию в боях. Две независимые лаборатории нашли его следы в трех пробах из украинских окопов.

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнаружили следы слезоточивого газа в пробах, взятых в окопах в зоне боевых действий в Днепропетровской области. Об этом международная организация сообщила в понедельник, 18 ноября.

В сообщении ОЗХО указывается, что следы газа, известного как CS (хлорбензальмалондинитрил или газ "Сирень") и запрещенного к применению на войне, обнаружены во всех трех образцах, полученных возле села Ильинка и предоставленных украинской стороной. Их содержали и граната, обнаруженная в окопе, и почва, свидетельствуют результаты анализа, проведенного двумя независимыми лабораториями.

Украина обратилась за помощью к ОЗХО, утверждая, что инцидент с применением российскими войсками слезоточивого газа произошел 20 сентября 2024 года. В сообщении организации подчеркивается, что в задачу отправленной на место группы экспертов не входило "определить источник или происхождение токсичного химического вещества".

Газ вызывает временное раздражение глаз и дыхательной системы

В Организации по запрещению химического оружия заявили, что это первый подтвержденный случай использования на войне в Украине газа, применение которого разрешено только для подавления беспорядков. CS не смертелен, но вызывает временное раздражение глаз и дыхательной системы.

Результаты исследования будут обсуждаться на встрече 193 государств - членов ОЗХО, которая состоится в Гааге на следующей неделе.