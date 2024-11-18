  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

ОЗХО нашла в украинских окопах следы запрещенного газа CS

Евгений Жуков
18 ноября 2024 г.

ОЗХО заявила о первом подтвержденном случае применения на войне в Украине газа CS, запрещенного к использованию в боях. Две независимые лаборатории нашли его следы в трех пробах из украинских окопов.

https://p.dw.com/p/4n8Ml
Штаб-квартира OPCW в Гааге
Штаб-квартира OPCW в ГаагеФото: ROBIN UTRECHT/picture alliance

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнаружили следы слезоточивого газа в пробах, взятых в окопах в зоне боевых действий в Днепропетровской области. Об этом международная организация сообщила в понедельник, 18 ноября.

В сообщении ОЗХО указывается, что следы газа, известного как CS (хлорбензальмалондинитрил или газ "Сирень") и запрещенного к применению на войне, обнаружены во всех трех образцах, полученных возле села Ильинка и предоставленных украинской стороной. Их содержали и граната, обнаруженная в окопе, и почва, свидетельствуют результаты анализа, проведенного двумя независимыми лабораториями.

Украина обратилась за помощью к ОЗХО, утверждая, что инцидент с применением российскими войсками слезоточивого газа произошел 20 сентября 2024 года. В сообщении организации подчеркивается, что в задачу отправленной на место группы экспертов не входило "определить источник или происхождение токсичного химического вещества".

Газ вызывает временное раздражение глаз и дыхательной системы

В Организации по запрещению химического оружия заявили, что это первый подтвержденный случай использования на войне в Украине газа, применение которого разрешено только для подавления беспорядков. CS не смертелен, но вызывает временное раздражение глаз и дыхательной системы.

Результаты исследования будут обсуждаться на встрече 193 государств - членов ОЗХО, которая состоится в Гааге на следующей неделе.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Куда в Харькове падают российские ракеты? Репортаж DW (24.02.2024)

Куда в Харькове падают российские ракеты? Репортаж DW (24.02.2024)

Корреспондент DW нашел героев вирусных видео о результатах последних обстрелов Харькова: жилого квартала и отеля в центре города. Российские власти заявляют, что они уничтожили завод по производству химического оружия, замаскированный под многоэтажку, а под прикрытием отеля работал перевалочный пункт для украинских военных. Но доказательств так и не предоставили. Репортаж DW из Харькова.
Политика24 февраля 2024 г.04:09 мин.
Граната РГ-ВО, которая может быть снабжена химическими веществами

Как Россия использует химические вещества в войне против Украины

Как Россия использует химические вещества в войне против Украины

ВСУ фиксируют на фронте многочисленные российские атаки запрещенными химическими веществами. Что о них известно и как украинские военные могут себя защитить?
Конфликты7 ноября 2024 г.
США ввели санкции против РФ за использование химического оружия в войне против Украины

Санкции США против РФ за химическое оружие в Украине: что известно?

Санкции США против РФ за химическое оружие в Украине: что известно?

США объявили о новых санкциях против РФ за нарушение глобального запрета на химическое оружие из-за применения против украинских солдат хлорпикрина и других химвеществ. Что об этом известно?
Конфликты2 мая 2024 г.
Показать еще