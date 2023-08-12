Oxxxymiron снимает в Берлине свой новый клип

Мирон Федоров, известный как Оксимирон, назначил на 12 августа в Берлине фан-встречу. Оказалось, что поклонников рэпер и его команда хотят задействовать в съемках нового видео.

Мирон Федоров, известный как рэп-исполнитель Оксимирон, провел в субботу, 12 августа, фан-встречу в Берлине. Объявление об этом появилось в соцсетях артиста накануне. Встречу Оксимирон назначил в не самом благополучном районе города - у метро Kottbusser Tor, на бетонной площадке перед парковкой.

Артист опоздал на полчаса, предварительно предупредив об этом фанатов, и появился на условленном месте, когда число поклонников там уже достигло трех сотен человек. За несколько минут до прихода рэпера на месте сбора появилась полиция. Оксимирон попросил собравшихся не шуметь и выключить камеры телефонов.

Oxxxymiron: не встреча с фанатами, а съемки нового клипа

Оказалось, что команда артиста снимает клип на песню "Пососи мой..." и хочет задействовать в этом процессе собравшихся фанатов. Из толпы выбрали в несколько этапов около трех десятков человек - всех их увели на съемку, которая должна пройти на крыше пятиэтажной парковки. В числе счастливцев оказались исключительно молодые мужчины. Остальным пообещали, что они попадут в кадр на съемке с квадрокоптера.

Прежде чем уйти, Оксимирон пообещал пообщаться с фанатами после съемки, "если нам не помешают", видимо, имея в виду полицию. "Я думал, здесь сходка, а нами воспользовались как материалом для клипа", - обиженно высказался один из фанатов.

Последние новости из жизни Оксимирона

За день до берлинской встречи, 11 августа, на YouTube-канале Оксимирона вышел новый трек "Лига опасного интернета", в котором музыкант раскритиковал рэперов за самоцензуру и сотрудничество с властями. В песне легко считывается отсылка к деятельности организации "Лига безопасного интернета" под руководством Екатерины Мизулиной. Общественная организация была основана в 2011 году, свою миссию она обозначила как "просвещение и развитие навыков медиаграмотности у детей и их родителей", однако в действительности члены организации занимаются цензурированием интернета на территории РФ.

В последние месяцы в российских СМИ широко освещаются визиты молодых музыкантов к Екатерине Мизулиной. Считается, что таким образом артисты пытаются заранее оградить себя от преследований, наладить контакт с властями.

В треке Оксимирон упомянул рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев). В конце апреля Scally Milano обратился к "Лиге безопасного интернета" и лично к Екатерине Мизулиной с обещанием "полностью изменить вектор своего творчества, который теперь будет направлен на позитивный манер, вдохновляющий к хорошим и правильным действиям". Это произошло после того, как на концерте рэпера силовики задержали шестерых нетрезвых подростков, а в отношении музыканта возбудили уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Мизулина объявила, что это ее организация пожаловалась на творчество Scally Milano.

"Мой рэп - вы…бон, я чуть не сел за него, рэперы жмутся к маме.

Их вызывают на ковер на поклон, хотя они не мусульмане.

У тебя есть проблема? Поговорим об этом.

Вас встречает "Лига опасного интернета", - говорится в тексте песни Оксимирона. Режиссером клипа, в котором Оксимирон предстает в образе секретного агента, выступил Саша Needmor. В конце видео "Лига опасного интернета" также анонсировано продолжение концертного тура артиста. Концерты расписаны с сентября по январь, Оксимирон выступит в США, Канаде, Австралии и других странах.

Oxxxymiron - "иностранный агент", осужденный по статье

Оксимирон покинул Россию после начала войны против Украины в 2022 году и организовал ряд благотворительных концертов, доход от которых был направлен на помощь украинским беженцам. В 2023 году он был признан в России "иностранным агентом".

В январе 2023 года рэпер был признан виновным по статье за призывы к сепаратизму - за свою песню "Ойда", в которой звучит острая критика российских властей:

"Под горою икает старый гном

Старым кадыком,

Нас пугает ядерным грибом.

На х… стариков,

Что лакают кровь чужих сынов.

К черту старый дом,

Пересоберем".

По этой статье артисту присудили штраф в 70 тысяч рублей. Формальным поводом стала строчка песни "Ингрия будет свободной", в которой экспертиза нашла "публичное позитивное отношение к отделению части территории РФ, представленное в формате лозунга".

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