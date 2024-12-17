Отстраненного президента Южной Кореи вызвали на допрос

Юн Сок Ёля, временно отстраненного от полномочий, вызвали на допрос по обвинению в попытке мятежа и злоупотреблении властью. Если президент не явится, может быть выдан ордер на его арест.

Временно отстраненного от должности президента Южной Кореи Юн Сок Ёля вызвали на допрос в прокуратуру. Его обвиняют в попытке мятежа и злоупотреблении властью из-за объявленного им военного положения, сообщает во вторник, 17 декабря, южнокорейское информагентство Yonhap.

Агентство уточняет, что это уже вторая повестка с требованием явиться в прокуратуру, отправленная Юн Сок Ёлю - первую он проигнорировал. Если президент, которому обвинили импичмент, не явится и по второй до субботы, 21 декабря, то будет рассмотрен вопрос о выдаче ордера на его арест.

Независимо от прокуратуры, Юн Сок Ёля также вызвала на допрос совместная следственная группа, состоящая из представителей полиции, управления по расследованию коррупции среди высших госчиновников и следственного отдела министерства обороны Южной Кореи. По этой повестке отстраненный президент должен явиться до среды.

Сообщается также, что следователи провели обыски в службе безопасности президента, пытаясь получить записи его телефонных звонков.

Сам Юн Сок Ёль ранее публично отверг обвинения в мятеже.

Парламент Южной Кореи со второй попытки объявил импичмент президенту

14 декабря 204 из 300 членов парламента Южной Кореи проголосовали за отстранение Юн Сок Ёля от должности. Поводом для этого послужило неожиданное введение президентом военного положения в стране 3 декабря. Такое развитие событий не поддержал парламент, после чего правительству пришлось отменить решение президента.

Против Юн Сок Ёля и ряда его сторонников было начато расследование, а 7 декабря в парламенте подняли вопрос об импичменте лидеру страны. Однако голосование тогда провести не удалось - процедуру бойкотировали члены партии "Гражданская сила", занимающие 108 мест в парламенте. Из-за того, что почти все члены правящей партии покинули зал, за отставку президента проголосовали 195 голосов при необходимом минимуме в 200 голосов "за" - кворум достигнут не был.

После того как парламентарии все же поддержали импичмент, этот вопрос должен рассмотреть Конституционный суд Южной Кореи. Обязанности президента же теперь будет временно исполнять премьер-министр страны Хан Дак Су.