КНДР вспомнила про Юна: Пхеньян оценил кризис в Южной Корее

Спустя неделю после шокирующей попытки президента Южной Кореи Юн Сок Ёля объявить военное положение, на политический кризис в Сеуле отреагировали в КНДР. Почему Пхеньян долго молчал - у DW.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, в отношении которого после попытки ввести в стране военное положение начато расследование по подозрению в мятеже и госизмене, в четверг, 12 декабря, в телеобращении заявил, что намерен "бороться до конца". Юн отметил, что его решение было правильным, объяснив свои действия желанием "защитить нацию" и "нормализовать государственные дела".

Оппозиция между тем планирует в субботу провести в парламенте повторное голосование об импичменте президенту. Неделей ранее этого сделать не удалось из-за отсутствия кворума - депутаты от правящей партии "Сила народа" почти в полном составе бойкотировали заседание.

Накануне, в среду, 11 декабря, острый политический кризис в Южной Кореевпервые прокомментировали в Пхеньяне, где неделю хранили нехарактерное в подобных ситуациях молчание. Чем оно могло быть вызвано - у DW.

КНДР наконец высказалась о происходящем в Южной Корее

"Марионетка Юн Сок Ёль, который столкнулся с серьезным кризисом управления и импичментом, неожиданно объявил военное положение и обрушил на народ оружие фашистской диктатуры. Его безумный поступок, напоминающий переворот во время военной диктатуры десятилетия назад, вызвал резкое осуждение со стороны всех слоев общества, включая оппозиционную партию, и еще больше подогрел общественный пыл в пользу импичмента", - так в привычной для себя манере государственное Центральное информационное агентство Северной Кореи (KCNA) охарактеризовало происходящее на Юге полуострова.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отвергает обвинения, что он пытался устроить мятеж, и заявляет, что намерен "бороться до конца" Фото: South Korean Presidential Office/Yonhap/AFP

Публикация сопровождалась примерно 20 фотографиями, на которых не было видно граждан Южной Кореи, оказывающих сопротивление спецназу у здания парламента. Южнокорейские военные в материале агентства были названы "гангстерской организацией", а действия президента Юна - "катастрофой".

Непривычным же для сообщения KCNA является то, что появилось оно только через неделю после провала попытки президента Юна ввести военное положение. Обычно любые намеки на несогласие общественности с действиями сеульских властей быстро подхватываются и представляются СМИ КНДР как свидетельство коррумпированности и некомпетентности лидеров Южной Кореи.

Однако на сей раз Пхеньян сначала проигнорировал возможность высмеять своего соседа и идеологического соперника и подчеркнуть превосходство социализма северокорейского образца. Вместо этого СМИ рассказывали о повседневных внутренних делах, таких как открытие фабрики по производству приправ и участие молодежной группы в "собрании по дачи клятвы".

Аналитики признавались, что озадачены тем, что Север не смог сразу же нанести пропагандистские уколы, в частности, не воспользовался шансом ударить по Юну, который занял гораздо более жесткую линию в отношении КНДР, чем Мун Чжэ Ин, его более либерально настроенный предшественник на посту президента.

В обращении Юн Сок Ёля к нации от 3 декабря, в котором сообщалось о введении военного положения, он утверждал, что был вынужден так действовать из-за "антигосударственных" и "северокорейских коммунистических сил" в рядах политической оппозиции.

Почему Северная Корея так долго хранила молчание?

Некоторые наблюдатели предположили, что пхеньянские власти решили не показывать кадры массовых протестов южнокорейской общественности против Юна из опасения, что это может побудить граждан уже самой Северной Кореи предпринять нечто подобное.

Некоторые считают, что Север опасался, что акции протеста на Юге могут привести к тому, что находящееся под давлением леволиберальной оппозиции правоконсервативное правительство в Сеуле попытается переключить внимание народа, спровоцировав какой-либо инцидент, связанный с безопасностью и направленный против КНДР. И, избегая такого возможного сценария, Пхеньян якобы сосредоточил все свои силы на подготовке к подобного рода конфронтации.

Андрей Ланьков Фото: picture-alliance/AP Photo/L. Jin-Man

Еще одна версия связана с тем, что в конце 2023 года Северная Корея объявила о внесении важных изменений в свою конституцию, согласно которым Южная Корея теперь рассматривается как "находящееся в состоянии войны" с КНДР государство, и что отныне отношения с ним будут строиться как отношения между "двумя враждебными странами". Это был радикальный разрыв с десятилетиями продвигаемой Пхеньяном идеей национального объединения, согласно которой Корея - одна, а корейцы - единый народ, который однажды обязательно воссоединится.

По словам Андрея Ланькова, профессора истории и международных отношений сеульского университета Кукмин, в КНДР, видимо, сочли, что им не стоит комментировать политический кризис на Юге. "Почти каждые выходные с тех пор, как президент Юн находится у власти, в Сеуле проходят крупные демонстрации против его правления, - пояснил профессор в беседе с DW. - И каждый раз, когда проходил подобный митинг, северокорейские СМИ сообщали о нем. Этого не случилось после протестов, когда Юн объявил военное положение, и я думаю, что отчасти это было связано с тем, что Север хотел посмотреть, что произойдет дальше".

Южная Корея для КНДР теперь - "просто другая страна"

"Но также наблюдается постепенное сокращение количества материалов, которые Север предоставляет своему народу в СМИ, потому что власти не хотят фокусировать свое внимание на Юге, они хотят позиционировать Южную Корею "как просто другую" страну", - уточняет Ланьков.

Профессор международных отношений Университета северокорейских исследований в Сеуле Гу Гап Ву согласен с тем, что Пхеньян в последнее время активно проводит политику дистанцирования от любых форм контактов с южным соседом. "Север обычно очень быстро вспоминал про "марионеточный южнокорейский режим" и тому подобное, когда происходили социальные волнения на Юге, и я был удивлен, что на этот раз они ничего не сказали о демонстрациях, - признался Гу в интервью DW. - Я могу только предположить, что это еще одно доказательство того, что они не хотят иметь ничего общего с Югом после прошлогоднего заявления Ким Чен Ына о "двух Кореях".

Кадры вооруженных солдат, пытающихся проникнуть в здание парламента, потрясли Южную Корею и весь мир, 4 декабря 2024 года Фото: JUNG YEON-JE/AFP/Getty Images

В особенности, по мнению профессора Гу, КНДР "не хочет быть вовлеченной в какой-либо конфликт на Корейском полуострове", что может быть потенциально опасно в военном отношении, учитывая количество боеприпасов и войск, которые Север предоставил России, воюющей с Украиной.

Гу также отверг предположения о том, что Пхеньян откладывал публикацию новостей об антиправительственных протестах на Юге из опасений, что происходящее там может внушить некоторым северокорейцам мысль, что они так же могут противостоять своему лидеру Ким Чен Ыну. "Я не думаю, что власти КНДР принимают в расчет влияние сообщений о событиях на Юге на положение на Севере. Скорее всего, Пхеньян больше сосредоточен на том, чтобы попытаться отмежеваться и дистанцироваться от Юга", - подвел итог профессор Гу.