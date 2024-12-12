Президент Южной Кореи отверг обвинения в мятеже

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в четверг, 12 декабря, выступил с телеобращением к нации и отказался уходить в отставку после скандала с неудавшимся объявлением военного положения. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Юн Сок Ёль заявил, что отвергает обвинения в мятеже. По словам политика, он пытался ввести военное положение "для защиты нации и нормализации государственных дел". "Пусть мне объявят импичмент или начнут против меня расследование, я буду честно противостоять этому", - сказал он.

Политик заявил, что оппозиция ввергает страну в "национальный кризис", и пообещал "бороться вместе с народом до последней минуты". По словам президента, парламент, где доминирует оппозиция, "превратился в монстра, разрушающего конституционный порядок либеральной демократии".

"Пожалуйста, поверьте мне", - сказал президент гражданам, еще раз извинившись перед теми, "кто был удивлен и обеспокоен военным положением". Юн Сок Ёль добавил, что "не будет уклоняться от юридической и политической ответственности за объявление военного положения".

Внезапное военное положение в Южной Корее

3 декабря глава государства ввел военное положение, чтобы, как он заявил, "искоренить силы, поддерживающие Северную Корею", и "поддержать конституционный порядок". Неожиданное решение было принято на фоне споров между партией "Гражданская сила" Юн Сок Ёля и оппозиционной Демократической партией "Тобуро" о проекте бюджета. Национальная ассамблея выступила против военного положения и добилась его отмены. Юн Сок Ёль извинился перед гражданами за его введение и пообещал не повторять этого.

Теперь оппозиция хочет добиться импичмента президента. Ранее Юн Сок Ёлю запретили выезжать из Южной Кореи, он находится под следствием. 7 декабря парламент попытался объявить главе государства импичмент, но попытка провалилась из-за бойкота голосования парламентариями от правящей партии. Новое голосование должно пройти в субботу, 14 декабря. Для вынесения импичмента необходимо 200 голосов, в прошлый раз не хватило пяти.

Южнокорейская полиция в среду, 11 декабря, провела обыск в администрации Юн Сок Ёля. Во вторник, 10 декабря, суд принял решение об аресте бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, обвиняемого в госизмене из-за причастности к объявлению военного положения. Кроме того, арестованы генеральный комиссар Национального агентства полиции Чо Джи Хо и начальник полиции Сеула Ким Бон Сик. Ким Ён Хён совершил попытку суицида, однако ее удалось предотвратить.