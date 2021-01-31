Отношения с РФ достигли новой низшей точки, считают в МИД ФРГ

Отношения Германии и ЕС с Россией в начале 2021 года достигли новой низшей точки, считает государственный министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот (Michael Roth). "После отравления российского оппозиционера Алексея Навального наши отношения с Россией еще более усложнились", поскольку преследование политика в радикальной манере демонстрирует, как далеко готов зайти Кремль в воспрепятствовании деятельности сильной оппозиции, говорится в гостевом комментарии Рота, опубликованном в еженедельнике Der Spiegel в воскресенье, 31 января.

При этом значительное улучшение отношений в настоящее время не предвидится - "не в последнюю очередь потому, что Москва не слишком в этом заинтересована, отмечает далее немецкий политик. По его словам, власти РФ "циничным образом продемонстрировали, что они понимают идею политических свобод как угрозу своей системе правления".

Политик призвал не отказываться от диалога

Одновременно Рот призвал не возводить новые стены в отношениях с Россией. "Мы должны сохранить диалог, чтобы оставить открытым ценное пространство для взаимодействия с гражданским обществом", - подчеркнул он. Кроме того, многие кризисы можно урегулировать только при участии Москвы, в частности, конфликты в Украине и Беларуси, а также проблему международного контроля над вооружениями, подчеркнул он.

Немецкий политик выступил за общеевропейский курс в отношении РФ и тесное согласование действий с администрацией президента США Джо Байдена. "Президент Байден с полным основанием ожидает от нас, что ЕС будет брать на себя больше ответственности за курс в отношении его восточных соседей и во всей Европе", - подчеркнул он.

Ранее ЕС и США осудили применение силы в отношении участников акций 23 января в поддержку Алексея Навального в России и задержания мирных демонстрантов. 31 декабря по всей России проходят новые протесты, во многих городах число участников превосходит прошлую акцию. По данным "ОВД-Инфо" на 16 часов мск, уже задержаны 2737 демонстрантов.

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