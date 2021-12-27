Осторожно, Европа закрывается: в 2022-й год - с ограничениями

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Франция и Италия ограничивают въезд, Испания вводит ношение масок на улице, Германия - частичный локдаун. Коронавирус не дает вздохнуть свободно и в канун Нового года, констатирует Сергей Елкин.
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