Основатель криптобиржи FTX приговорен к 25 годам заключения

Бэнкман-Фрид был ранее признан виновным в организации финансового мошенничества, в результате которого он похитил у клиентов 8 миллиардов долларов.

Основатель и бывший гендиректор одной из крупнейших криптовалютных бирж FTX Сэм Бэнкман-Фрид приговорен судом в США к 25 годам заключения. Прокуратура запрашивала для него от 40 до 50 лет. Приговор огласил в четверг, 28 марта, нью-йоркский окружной судья Льюис Каплан.

Бэнкман-Фрид был ранее признан виновным в организации финансового мошенничества, в результате которого он похитил у клиентов 8 миллиардов долларов. Суд обязал криптоинвестора возместить ущерб клиентам на сумму 11 миллиардов долларов. По словам судьи, обвиняемый "не высказал ни слова раскаяния за совершение ужасных преступлений".

Стоимость криптобиржи рухнула за считанные дни

Основанная в 2019 году биржа FTX к ноябрю 2022 года оценивалась в 32 миллиарда долларов. Стоимость компании обнулилась за несколько дней после публикации журналистского расследования, в котором говорилось, что активы второго крупного бизнеса Бэнкмана-Фрида в основном состоят из криптовалюты, выпущенной его же биржей.

Согласно вердикту присяжных, бизнесмен перемещал депозиты клиентов FTX в виде займов в свой инвестиционный фонд Alameda Research, который направлял эти средства на выплаты своим кредиторам, и выдавал кредиты самому бизнесмену, который использовал их для биржевых спекуляций.

По данным Forbes, ранее Бэнкман-Фрид являлся одним из наиболее состоятельных криптомиллиардеров в мире.

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