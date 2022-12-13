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USA | Der Gründer und Geschäftsführer von FTX Sam Bankman-Fried
Фото: Erika P. Rodriguez/picture alliance
ПреступностьСША

Бывшего главу криптобиржи FTX арестовали на Багамах

Дарья Постнова
1 ч. назад

Бывшего директора рухнувшей криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида арестовали на Багамах по запросу США.

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Основателя и гендиректора рухнувшей криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида 12 декабря арестовали на Багамах по запросу Соединенных Штатов. Об этом в понедельник сообщили власти Багамских островов и прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиен Уильямс.

FTX была одной из крупнейших криптовалютных бирж. 2 ноября издание CoinDesk опубликовало расследование о значительном расхождении между обязательствами и активами биржи. Вскоре конкурент FTX, криптобиржа Binance, заявила о продаже своих токенов FTX и отказалась от предварительно запланированного выкупа биржи. К 8 ноября клиенты изъяли с криптобиржи около 6 млрд долларов, 11 ноября FTX заявила о банкротстве. Как минимум миллион человек потеряли доступ к своим деньгам.

Биржа FTX рухнула менее чем за 10 дней

На данный момент неизвестно, какие именно обвинения будут представлены Бэнкману-Фриду. Двусторонний договор между США и Багамскими островами об экстрадиции предполагает выдачу обвиняемых США, если обвинения в юрисдикции обеих стран караются наказанием от одного года заключения.

Планировалось, что во вторник, 13 декабря, Бэнкман-Фрид впервые предстанет перед комитетом по финансовым услугам палаты представителей Конгресса США, чтобы разъяснить ситуацию вокруг FTX. Он был активен в Twitter буквально за несколько часов до ареста.

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