Reuters о пропаже 1-2 млрд долларов клиентских средств FTX

После банкротства криптовалютной биржи FTX стало известно об исчезновении крупной суммы клиентских средств. Основатель FTX перевел 10 млрд долларов на счета другой своей компании Alameda Research.

По данным Reuters, после банкротства одной из крупнейших в мире криптовалютной биржи FTX исчезли средства клиентов на сумму не менее 1 млрд долларов. Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид тайно перевел десять миллиардов долларов клиентских средств из FTX на счета своей торговой компании Alameda Research, при этом часть этой суммы исчезла, сообщило агентство в субботу, 12 ноября, со ссылкой на два информированных источника.

Собеседники Reuters занимали в FTX руководящие позиции до банкротства биржи. По их оценке исчезнувшая сумма составляет от 1 до 2 млрд долларов. О ней стало известно на основании изучения документов, которые Бэнкман-Фрид 6 ноября предоставил своим ведущим сотрудникам, указывается далее.

О переводе клиентских средств FTX компании Alameda уже было известно ранее, но данных о сумме не называлось.

Банкротство биржи FTX

11 ноября базирующаяся на Багамах и основанная 3,5 года назад биржа FTX объявила о банкротстве после того как в начале недели инвесторы начали массово выводить деньги. Сам 30-летний Бэнкман-Фрид, ранее являвшийся трейдером на бирже Уолл-Стрит подал в отставку с поста генерального директора. Несколько государств заморозили активы FTX, чтобы ограничить последствия обвала биржи.

По данным Forbes, ранее Бэнкман-Фрид являлся одним из наиболее состоятельных криптомиллиардеров в мире. С начала ноября он потерял более 90 процентов состояния, сообщает CNN.

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