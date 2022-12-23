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Сэм Бэнкман-Фрид, основатель криптовалютной биржи FTX
Сэм Бэнкман-Фрид (фото из архива)Фото: Rebecca Blackwell/AP/dpa/picture alliance
Правосудие и законСША

Основатель FTX освобожден под крупнейший залог в истории США

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Сэм Бэнкман-Фрид освобожден под залог в 250 млн долларов. Основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX будет оставаться под домашним арестом в резиденции родителей в Пало-Альто.

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Основатель и бывший гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, 30-летний Сэм Бэнкман-Фрид освобожден под залог в 250 млн долларов (236 млн евро) и поручительство родителей, что он будет оставаться под домашним арестом в их резиденции в Пало-Альто (штат Калифорния). Как отметил в четверг, 22 декабря, помощник прокурора Николас Роос в Федеральном суде на Манхэттене, речь идет о крупнейшем в США залоге, внесенном на федеральном уровне на досудебной стадии. Бэнкман-Фрид подозревается в мошенничестве в "эпическом масштабе", добавил Роос.

Важным доводом в пользу освобождения под залог стало то, что предприниматель, который был задержан на прошлой неделе на Багамских островах по запросу Вашингтона, согласился на экстрадицию в США, отметил помощник прокурора. На предпринимателе закрепили электронный браслет. Условия освобождения под залог запрещают ему открывать кредитные линии, начинать новый бизнес и вступать в финансовые операции на сумму более 1000 долларов (944 евро) без разрешения правительства или суда в США.

Двум ближайшим деловым партнерам Бэнкмана-Фрида предъявлены обвинения

Двум ближайшим деловым партнерам Бэнкмана-Фрида также предъявлены обвинения, и они уже признали свою вину, передало агентство AP. Так, Кэролин Эллисон, бывший исполнительный директор торговой фирмы Бэнкмана-Фрида Alameda Research, и Гэри Ванг, один из основателей FTX, признались в мошенничестве - в частности, с ценными бумагами и товарами.

В начале ноября компания FTX сообщила в Twitter, что подала заявление о банкротстве, а ее глава Бэнкман-Фрид подал в отставку. Дело получило статус одного из самых крупных в истории США. Минимум миллион клиентов потерял доступ к своим средствам.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила бывшему главе и основателю криптовалютной биржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду обвинения в "организации схемы по обману инвесторов".

Состояние криптопредпринимателя оценивалось в 17,2 млрд долларов

В сентябре Forbes оценивал состояние бизнесмена в 17,2 млрд долларов (16,2 млрд евро) и называл одним из самых богатых предпринимателей из числа занимавшихся криптовалютным бизнесом - благодаря бирже FTX и компании Alameda Research. Бэнкман-Фрид - cын двух профессоров права, преподававших в Стэнфордском университете.

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