В финучреждениях Багам - почти 3 млрд долларов, связанных с россиянами

В финучреждениях Содружества Багамских Островов (БО) на 28 февраля находилось около 420 млн долларов (379 млн евро) на депозитах и порядка 2,5 млрд долларов (2,2 млрд евро) - на хранении или в виде трастовых активов с конечными бенефициарными владельцами из России или имеющими отношение к ней. Это следует из отчета на сайте Центрального банка (ЦБ) БО, обнародованного 18 марта.

Группа регуляторов финансовых услуг БО 12 марта выпустила директиву для багамских финансовых учреждений о недопустимости ведения бизнеса с лицами и организациями из России и Беларуси, находящимися под санкциями.

Центробанк Багам выясняет уровень риска

На этом фоне Центральный банк страны получил ряд запросов от СМИ об объеме активов российских лиц в банках и трастовых компаниях под его юрисдикцией. С этим связана публикация отчетности.Наибольшая доля российских активов имеет отношение к международному сектору. Центробанк, однако, проводит опрос и среди финансовых учреждений внутри страны - коммерческих банков, компаний, занимающихся денежными переводами, и поставщиков услуг при обороте электронных средств - с целью выяснить уровень риска в этих областях.

Расширение санкций в отношении РФ

15 марта Евросоюз расширил санкции в отношении России за развязывание войны против Украины. Четвертый пакет ограничений утвердили представители правительств всех 27 государств - членов ЕС. "Пока война президента Путина против украинского народа продолжается, сохраняется и наша решимость поддерживать Украину и подрывать финансирование военной машины Кремля… Цель этих санкций - чтобы президент Путин прекратил эту бесчеловечную и бессмысленную войну", - заявил в этой связи верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Багамские острова пытаются найти баланс между тем, чтобы соблюдать западные санкции против России и не нанести ущерб своей экономике, которая в значительной степени зависит от иностранных клиентов, отмечает агентство Reuters.

Багамы являются одной из наиболее популярных налоговых гаваней, в которой практически полностью отсутствует налогообложение. Это привлекает клиентов со всего мира, стремящихся открыть здесь офшоры.

Смотрите также:

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Желтый и голубой - цвета солидарности на демонстрациях, граффити и плакатах; портреты Владимира Путина с призывами привлечь к ответственности и требованиями немедленно прекратить войну - здесь собраны такие фотографии последних недель. Начнем с благотворительного концерта в Лондоне, 10 марта.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Военный преступник" - "Руки прочь от Украины". Акция на Трафальгарской площади в столице Великобритании.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины В российских городах также проходят акции протеста против военных действий в Украине. Выступления жестоко подавляются и разгоняются. За первые две недели по всей стране было задержано более 13 тысяч демонстрантов. Москва, 6 марта.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Нет больше времени" - граффити в польском Гданьске. С обстрела полуострова Вестерплатте неподалеку от этого города 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Демонстрация в Гааге - городе в Нидерландах, где расположен Международный уголовный суд. В компетенцию этого суда входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Граффити в сирийском городе Идлиб - созданы двумя местными художниками в первый день войны в Украине.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Blutin go home!" - плакат на демонстрации в немецком Фрайбурге, от немецкого слова "Blut" (кровь) и фамилии президента России в латинской транскрипции "Putin" (Путин).

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Детские рисунки в итальянской коммуне Перджине-Вальсугана.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Stop Putin Now" - призыв остановить Владимира Путина на электронном табло Театра Багателя в Кракове, Польша.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Mad man Putin" - "Безумец Путин". Плакат на акции в шотландском Эдинбурге.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Около украинского консульства в Гамбурге, Германия.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Около российского консульства в Гамбурге, Германия.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Акция болельщиков немецкого футбольного клуба "Бохум".

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины В немецком городе Кельн после начала войны состоялось несколько больших митингов и демонстраций - в том числе, вместо традиционного карнавального шествия в понедельник, 28 февраля.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Go to hell Putin" - плакат на акции школьников во Франкфурте-на-Майне.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Плакаты на антивоенной акции в столице Ливана городе Бейрут, 9 марта.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Демонстрация в городе Скопье - столице Северной Македонии.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Колонны Национального музея в датской столице Копенгагене, 11 марта.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Пончики мира" ("Friedenskreppel") во Франкфурте-на-Майне, один евро за штуку. Средства от продажи предназначены на помощь беженцам.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Световая инсталляция в южнокорейском городе Сувон - на территории крепости Хвасон, имеющей статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Украины насчитывается семь таких объектов. После начала войны они тоже оказались под угрозой, как и школы, больницы, жилые дома... и люди. Автор: Николай Пермяков

