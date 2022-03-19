 В финучреждениях Багам - почти 3 млрд долларов, связанных с россиянами | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.03.2022

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Мир

В финучреждениях Багам - почти 3 млрд долларов, связанных с россиянами

Центробанк Багам проанализировал объем активов российских лиц в банках и трастовых компаниях под его юрисдикцией. Речь идет о почти 3 млрд долларов.

Купюры долларов

Купюры долларов (фото из архива)

В финучреждениях Содружества Багамских Островов (БО) на 28 февраля находилось около 420 млн долларов (379 млн евро) на депозитах и порядка 2,5 млрд долларов (2,2 млрд евро) - на хранении или в виде трастовых активов с конечными бенефициарными владельцами из России или имеющими отношение к ней. Это следует из отчета на сайте Центрального банка (ЦБ) БО, обнародованного 18 марта.

Группа регуляторов финансовых услуг БО 12 марта выпустила директиву для багамских финансовых учреждений о недопустимости ведения бизнеса с лицами и организациями из России и Беларуси, находящимися под санкциями.

Центробанк Багам выясняет уровень риска

На этом фоне Центральный банк страны получил ряд запросов от СМИ об объеме активов российских лиц в банках и трастовых компаниях под его юрисдикцией. С этим связана публикация отчетности.Наибольшая доля российских активов имеет отношение к международному сектору. Центробанк, однако, проводит опрос и среди финансовых учреждений внутри страны - коммерческих банков, компаний, занимающихся денежными переводами, и поставщиков услуг при обороте электронных средств - с целью выяснить уровень риска в этих областях.

Расширение санкций в отношении РФ

15 марта Евросоюз расширил санкции в отношении России за развязывание войны против Украины. Четвертый пакет ограничений утвердили представители правительств всех 27 государств - членов ЕС. "Пока война президента Путина против украинского народа продолжается, сохраняется и наша решимость поддерживать Украину и подрывать финансирование военной машины Кремля… Цель этих санкций - чтобы президент Путин прекратил эту бесчеловечную и бессмысленную войну", - заявил в этой связи верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Багамские острова пытаются найти баланс между тем, чтобы соблюдать западные санкции против России и не нанести ущерб своей экономике, которая в значительной степени зависит от иностранных клиентов, отмечает агентство Reuters.

Багамы являются одной из наиболее популярных налоговых гаваней, в которой практически полностью отсутствует налогообложение. Это привлекает клиентов со всего мира, стремящихся открыть здесь офшоры.

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    Автор: Николай Пермяков


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