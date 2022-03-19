 Российские военные применили в Украине гиперзвуковое оружие | Новости из Германии о Европе | DW | 19.03.2022

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Европа

Российские военные применили в Украине гиперзвуковое оружие

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями субботы, 19 марта.

Российская гиперзвуковая ракета Циркон

Российская гиперзвуковая ракета

На 24-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток взять под контроль населенные пункты соседней страны, нанося по ним удары с помощью авиации и ракетных систем. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий субботы, 19 марта (время московское).

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Бывшие президенты США Уильям Клинтон и Джордж Буш-младший посетили собор святых Владимира и Ольги в Чикаго, выразив солидарность с Украиной. 42-й и 43-й главы Белого дома прикололи к пиджакам ленты в национальных цветах Украины и возложили букеты подсолнухов к зданию. "Америка едина с украинским народом в его борьбе за свободу и против угнетения", - отмечается в аккаунте Клинтона в Twitter.

В Запорожье вводят комендантский час

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В Запорожье вводится комендантский час. Он действует в течение 38 часов, с  16.00 19 марта (17.00 мск) до 06.00 21 марта (07.00 мск), сообщил глава областной администрации Александр Старух.

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В субботу запланированы 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения, а также для доставки еды и медикаментов в захваченные российскими войсками города Украины, сообщила в видеообращении вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Вооруженные силы Украины 18 марта уничтожили 12 воздушных целей российской армии - 2 самолета, 3 вертолета, 3 беспилотника и 4 крылатых ракеты. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Генерального штаба ВСУ в Facebook. 

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Министерство обороны России сообщило, что в ходе боевых действий в Украине впервые применен гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". По заявлению официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, "18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области". Кошенков заявил также,  что "береговым ракетным комплексом "Бастион" уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области".

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Загрузка украинского газотранспортного коридора в субботу держится на максимальном уровне долгосрочного контракта (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки), сообщил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

На виллу Мордашова в Италии наложен арест

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Одна из крупнейших в мире компаний-производителей электроники и бытовой техники южнокорейская LG Electronics  объявила о приостановке поставок в Россию.

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Правоохранительные органы Италии наложили арест на виллу на Сардинии, принадлежащую владельцу "Северстали" Алексею Мордашову. Стоимость недвижимости, расположенной в городе Олбия, оценивается в 105 миллионов евро.

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Вооруженные силы Украины лишились выхода к Азовскому морю, сообщило украинское министерство обороны в Facebook. В заявлении ведомства говорится, что российские военные "частично добились успеха в Донецком операционном районе - временно лишили Украину выхода к Азовскому морю". Другие подробности не приводятся.

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Власти Бельгии на фоне резкого роста цен на энергоносители в связи с военным вторжением России в Украину отсрочили еще на десять лет запланированное на 2025 год  закрытие атомных электростанций.

Зеленский призвал Россию к честным переговорам

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Президент Украины Владимир Зеленский

Владимир Зеленский в ночь на 19 марта записал видеообращение, в котором призвал Россию начать честные переговоры. Как отметил президент Украины, у России есть шанс уменьшить ущерб от собственных ошибок, но она должна вести содержательные и без затягивания переговоры о мире и безопасности для Украины. "Мы всегда настаивали на переговорах. Мы всегда предлагали диалог, предлагали решения для мира", – сказал Зеленский. Украинский лидер заявил, что хочет, чтобы его услышали в Москве. Пора встречаться и говорить, пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины, подчеркнул он. "Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", - предостерег Владимир Зеленский.

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Боевые действия на территории Украины грозят повлечь за собой голод для жителей городов, осажденных российскими войсками, предупредила Европейская комиссия. Люди, остающиеся в этих городах, "сталкиваются с апокалиптическими условиями: нет еды, нет воды, нет медицинской помощи и нет выхода", - заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag еврокомиссар ЕС по антикризисному управлению Янез Ленарчич. По его словам, огромной проблемой является обеспечение доступа к пострадавшим и оказание им гуманитарной помощи.

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