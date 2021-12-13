Ориентация - белорус. Как реагировать на принудительный аутинг?

Специально для рубрики DW "Беларусь. Перспективы" рекламист Юлия Ляшкевич написала комментарий о принудительном аутинге, с которым столкнулись белорусы при задержании. Обсудить ее мнение и поделиться своим видением ситуации можно здесь - под соответствующим постом в Telegram-канале "DW Беларусь".

На днях в Беларуси вышли новые "покаянные видео" задержанных. Кроме ставших уже привычными признаний о сотрудничестве с "экстремисткими" каналами, людей на них заставляли сделать аутинг. То есть принудительно рассказать о своей сексуальной ориентации.

Провластные Telegram-каналы разметили эти видео, сопроводив их совершенно не осмысляемыми нормальным человеческим восприятием комментариями. Сам тон этих комментариев, похожий на стиль печально знаменитого российского "Мужского государства", выдавал много странностей в мышлении авторов и в том, как они представляют себе среднего белоруса и степень его ксенофобности.

Например, в один ряд пытались поставить два фактора: принадлежность к ЛГБТК+ и вроде как большие - по меркам Беларуси - доходы. Как при этом выглядит государство, в котором зарплата в 2 тысячи долларов для человека, занимающего высокую должность и отвечающего за большой объем работы в крупных компаниях, должна казаться чем-то предосудительным, - провластные пропагандисты, похоже, не подумали.

Юлия Ляшкевич

Или возьмем комментарий о рекламе крупного корейского автомобильного бренда, один из менеджеров которого также попал в число принудительно "раскаявшихся". Автор комментария вопрошает: "Не кажется вам, что имидж у них (бренда - Ред.) женоподобный?"

Что это вообще значит? Что этот автомобиль могут водить и женщины? Так да, его часто водят женщины. Что их машины похожи на женщин? Но называть свое средство передвижения "деткой" или "ласточкой" - это уже давно в норме вещей. Или что похоже, что рекламу делала женщина? И опять да. У нас в стране очень много женщин-креаторов, и я уверена, проведи мы слепую дегустацию, люди, написавшие это, вряд ли отличили бы, какую рекламу сочинили женщины, а какую - мужчины. И с каких пор это вообще стало негативным определением? Но Бог с ними. Давайте поговорим о нас.

Ты гей?

За эти дни я вдруг с большим удивлением узнала, что многие не знают, что такое аутинг. С одной стороны, это хорошо: мы не сталкивались с подобным. С другой стороны, это показывает, что, если мы чего-то не знаем, это все равно может произойти, и что, не зная об этом, мы не понимаем, как на это реагировать. У нас нет правильного примера, образца. Объясню.

Например, лично я не сразу поняла, что вопрос: ты гей? - неуместен. Неважно какой ты весь из себя дружественный, понимающий и что для тебя это в порядке вещей. Это личное дело каждого. Личное. Оно других не касается. Хочет человек - расскажет, нет - ты ставишь его в крайне неприятное положение. Помните, как в подростковом возрасте - мы еще только тайно поглядываем на кого-то, а у нас в лоб спрашивают: он или она тебе нравится? А ты еще и обсуждать это не готов и, отрицая, чувствуешь себя глупо.

Именно поэтому мне не подошло предложение одной низовой активистки выкладывать в поддержку жертв аутинга фото своих вибраторов (еще один странный фетиш провластных пропагандистов - публиковать фото секс-игрушек задержанных, что наглядно показывает, как все плохо у нас с секс-просвещением и как мало надо им для радости).

Как выразить солидарность?

Нет, я не стесняюсь того, что у меня есть вибраторы. История моей подруги о том, как мне везли вибратор из Нидерландов в Беларусь, стала хитом среди наших френдов. Но это мое личное, я не хочу выкладывать фото своего белья и фотографии своих вибраторов. Но я хочу выразить свою солидарность. Как это сделать? Еще один (анти)пример.

Одна из вполне значимых фигур в белорусской эмиграции написал о том, что есть геи, и он их поддерживает, а есть п...ы, и они сядут. Но разве эта фраза может быть поддерживающей? И вот я уже вижу в своей ленте посты про хороших геев и плохих п…ов.

А ведь все это происходит не в первый раз. Помните историю с господином Шуневичем и его высказыванием о "дырявых"? Тогда это была такая же попытка найти слабую группу, к которой не принадлежит большинство (а теперь это точно не так называемые "змагары") и проверить, насколько тонок на нас слой цивилизации. Оказалось, очень. Большинство промолчало.

Лидеры нашей оппозиции, увлеченно отстаивавшие в этот момент Курапаты, отказывались признавать, что события 1937 года и практически прямой призыв к физическому насилию над ЛГБТК+-людьми со стороны действующего главы МВД - это, по сути, одно и тоже. "Не путайте боб с горохом" - вот точная цитата одного из них. Почти все промолчали. Потому что это неудобная тема. Потому что защищать геев может быть чревато. Может не понять даже лояльный противовластный электорат.

Сейчас со стороны политиков и общественных деятелей было либо молчание, либо высказывание в духе: есть геи, а есть - ну вы поняли. Не лучшая реакция, как мне кажется.

Сеанс мегаколлективного психоанализа

Почему я пишу об этом и почему, как мне кажется, об этом важно говорить? Мы вырабатываем новые навыки, если хотите, - правила поведения, реакции на самые болезненные ситуации. Мы учимся вести себя, и нам нужен образец. Понятный, копируемый, объясненный образец, что же делать.

Надо отметить, что моя лента в фб отреагировала на аутинг гораздо лучше, чем публичные лица. Люди писали слова поддержки пострадавшим, просто как людям, вне любых рамок, или показывали, что считают любые отношения красивыми. Просто обозначали, что для них было честью работать с такими специалистами.

Но я думаю, много вопросов возникло у всех о том, как вести себя с родными этих людей. Что им писать в письмах, обойти молчанием эту ситуацию или наоборот написать: какой красивый у тебя муж, надеюсь вы скоро увидитесь (как бы мы спокойно написали гетеросексуальному человеку).

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Есть такой подростковый сериал Skam ("Cтыд"), и один из его героев делает каминг-аут перед своими друзьями. Говорит им, что у него есть молодой человек, с которым у него "вроде как это" (отношения). И я понимаю, что сценаристы, которые писали эту сцену, понимали, что вот сейчас они пишут что-то, что будет копироваться многими зрителями, будет воспринято, как образец. И это была поразительно дивная по своей естественности и принятию сцена. Так же и нам нужно научится говорить о болезненных темах.

Мы много говорили о том, как писать письма политзаключенным, какие фразы не надо говорить их родным. Но прямо сейчас у нас государство пытается натравить общество на определенную группу, и я не знаю, является ли игнорирование этого факта правильной позицией.

Я бы хотела увидеть интервью полулярных Youtube-блогеров с ЛГБТ+-активистами и послушать, что они скажут по этому поводу. Я бы хотела услышать мнение оппозиционных политиков. Я бы хотела увидеть рассуждения не о том, какие мы партизаны, а о том, что мы думаем о сексе и сексуальности, о другой сексуальности, и почему нас так внутренне, слава Богу, коробит, когда людей заставляют насильно делиться с нами подробностями своей личной жизни.

И рассуждения о том, как мы (честно) отнесемся к аутингу провластных чиновников и работников силовых структур? Как играет пропаганда, и какие аналогии были в мировой истории происходящему сейчас? Почему дурацкая, набившая всем оскомину, фраза про то, за кем пришли "сначала и потом, и затем", работает? И готовы ли мы так же остро реагировать на несправедливость к геям, как к многодетной матери? Какие еще группы могут стать жертвами?

Мне кажется, белорусам очень нужен сеанс мегаколлективного психоанализа.

Здравствуйте, я живу в Беларуси и я хочу об этом поговорить.

Автор: Юлия Ляшкевич, известный белорусскитй рекламист, которая занимается в том числе и социальными проектами.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.

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