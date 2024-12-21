Оренбуржца приговорили к тюрьме за "сотрудничество с ФБР"

31-летнего жителя Оренбурга приговорили к 19 годам колонии строгого режима по обвинению в "сотрудничестве с ФБР США". Об этом сообщается на сайте ФСБ РФ в субботу, 21 декабря.

Имя обвиняемого не указывается. Отмечается, что его задержали в январе 2023 года. "Подтвержден факт установления им отношений конфиденциального сотрудничества с представителями спецслужб США", - пишут в ФСБ. По данным силовиков, оренбуржец передал представителям ФБР "установочные и иные персональные данные" российских военных.

Приговор за госизмену

Мужчине вменили две статьи УК РФ: госизмену (ст. 275) и воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ (ст. 274.1). Издание "Медиазона" обнаружила на сайте Оренбургского областного суда карточку о деле с этими обвинениями. Оно поступило в суд в июне 2024 года. Обвинительный приговор вынесен 16 декабря. Судья - Червонная Татьяна Михайловна. Какая-либо другая информация о деле, а также имена подсудимого и адвокатов скрыты.

В субботу, 21 декабря, госагентство ТАСС опубликовало видео от ФСБ с процесса над мужчиной. На записи пресс-секретарь суда Татьяна Лоторева добавила, что обвиняемый также должен выплатить штраф в 300 тысяч рублей.