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Правосудие и законРоссия

Оренбуржца приговорили к тюрьме за "сотрудничество с ФБР"

Николай Линке
21 декабря 2024 г.

Мужчина якобы "установил отношения конфиденциального сотрудничества с представителями спецслужб США", утверждают в ФСБ РФ.

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Иллюстративное фото мужчины в наручниках в суде
Иллюстративное фотоФото: Anton Novoderezhkin/TASS/picture alliance

31-летнего жителя Оренбурга приговорили к 19 годам колонии строгого режима по обвинению в "сотрудничестве с ФБР США". Об этом сообщается на сайте ФСБ РФ в субботу, 21 декабря.

Имя обвиняемого не указывается. Отмечается, что его задержали в январе 2023 года. "Подтвержден факт установления им отношений конфиденциального сотрудничества с представителями спецслужб США", - пишут в ФСБ. По данным силовиков, оренбуржец передал представителям ФБР "установочные и иные персональные данные" российских военных.

Приговор за госизмену

Мужчине вменили две статьи УК РФ: госизмену (ст. 275) и воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ (ст. 274.1). Издание "Медиазона" обнаружила на сайтеОренбургского областного суда карточку о деле с этими обвинениями. Оно поступило в суд в июне 2024 года. Обвинительный приговор вынесен 16 декабря. Судья - Червонная Татьяна Михайловна. Какая-либо другая информация о деле, а также имена подсудимого и адвокатов скрыты.

В субботу, 21 декабря, госагентство ТАСС опубликовало видео от ФСБ с процесса над мужчиной. На записи пресс-секретарь суда Татьяна Лоторева добавила, что обвиняемый также должен выплатить штраф в 300 тысяч рублей.

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