Правозащитники: ФСБ провоцирует россиян на преступления

Приговор по делу жителя Орла Ивана Толпыгина подтверждает, что ФСБ использует схему, при которой ее сотрудники, представляясь украинцами, склоняют россиян к госизмене.

Сотрудники ФСБ, выдавая себя за украинцев, выходят на связь с антивоенно настроенными россиянами, дают им "задания", а после этого возбуждают против них уголовные дела по статьям о преступлениях против госбезопасности. Такие выводы публикуют в четверг, 14 ноября, сотрудники правозащитного проекта "Первый отдел" .

Адвокаты проанализировали приговор суда по делу жителя Орла Ивана Толпыгина и констатируют, что этот документ подтверждает существование подобной схемы.

Дело Ивана Толпыгина

15 июля 2024 года Иван Толпыгин был приговорен к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей за то, что "установил и поддерживал отношения" с неназванным "представителем Украины".

"Из приговора следует, что никакого "представителя Украины" на самом деле не существовало. Толпыгин общался в интернете с человеком, который действовал по заданию ФСБ", - подчеркивают правозащитники. Они цитируют приговор за подписью судьи Валерия Маркова, в котором говорится, что обвиняемый договорился с "пользователем Тимуром" "поддерживать в тайне от органов государственной власти отношения сотрудничества (…) в целях совместного осуществления деятельности против безопасности Российской̆ Федерации".

"При этом фактически пользователь “Тимур” действовал в рамках проводимого сотрудниками УФСБ России (…) оперативно-розыскного мероприятия "оперативный̆ эксперимент”, о чем Толпыгин И.А. осведомлен не был", - указано далее в документе.

Согласно приговору Орловского суда, "пользователь Тимур" спровоцировал Ивана Толпыгина на отправку координат военных объектов и сведений, которые содержат "информацию, создающую условия для причинения ущерба безопасности Российской̆ Федерации".

Комментируя это дело, адвокат "Первого отдела" Евгений Смирнов заявил, что в данном случае действия ФСБ - "это не оперативно-розыскные мероприятия, а склонение к преступлению, запрещенное законом РФ". По мнению адвоката, российские власти также неправильно квалифицировали деяние Толпыгина. Поскольку он на деле не общался с представителем иностранного государства, "вменить ему можно разве что покушение на совершение преступления, а не оконченный состав". "Данный факт уменьшает максимальный срок и должен быть оценен в приговоре", - указывает правозащитник.

Общество "Мемориал" признало Ивана Толпыгина жертвой политических репрессий.

По данным "Первого отдела", десятки, а возможно и сотни, уголовных дел, связанных с "госизменой" и "конфиденциальным сотрудничеством", возбуждаются после провокаций сотрудников ФСБ или людей, связанных со спецслужбой. "Жертвами провокаций становятся пользователи соцсетей (чаще всего "ВКонтакте" и "Телеграм"), состоящие в антивоенных и оппозиционных пабликах. Провокаторы из ФСБ добавляются в друзья или навязывают общение. Как правило, сначала они ведут разговор на отвлеченную тему, но потом начинают задавать вопросы о войне, делая вид, что придерживается аналогичных взглядов, и провоцируют на все более радикальные ответы и противозаконные действия", - предупреждают правозащитники.