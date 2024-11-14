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Правозащитники: ФСБ провоцирует россиян на преступления

Александра Иванова
14 ноября 2024 г.

Приговор по делу жителя Орла Ивана Толпыгина подтверждает, что ФСБ использует схему, при которой ее сотрудники, представляясь украинцами, склоняют россиян к госизмене.

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Руки мужчины на клавиатуре ноутбука
Правозащитники считают, что действия сотрудников ФСБ, под видом украинцев толкающих россиян на госизмену, - это склонение к преступлению.Фото: NomadSoul/Panthermedia/IMAGO

Сотрудники ФСБ, выдавая себя за украинцев, выходят на связь с антивоенно настроенными россиянами, дают им "задания", а после этого возбуждают против них уголовные дела по статьям о преступлениях против госбезопасности. Такие выводы публикуют в четверг, 14 ноября, сотрудники правозащитного проекта "Первый отдел".

Адвокаты проанализировали приговор суда по делу жителя Орла Ивана Толпыгина и констатируют, что этот документ подтверждает существование подобной схемы.

Дело Ивана Толпыгина

15 июля 2024 года Иван Толпыгин был приговорен к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей за то, что "установил и поддерживал отношения" с неназванным "представителем Украины".

"Из приговора следует, что никакого "представителя Украины" на самом деле не существовало. Толпыгин общался в интернете с человеком, который действовал по заданию ФСБ", - подчеркивают правозащитники. Они цитируют приговор за подписью судьи Валерия Маркова, в котором говорится, что обвиняемый договорился с "пользователем Тимуром" "поддерживать в тайне от органов государственной власти отношения сотрудничества (…) в целях совместного осуществления деятельности против безопасности Российской̆ Федерации".

"При этом фактически пользователь “Тимур” действовал в рамках проводимого сотрудниками УФСБ России (…) оперативно-розыскного мероприятия "оперативный̆ эксперимент”, о чем Толпыгин И.А. осведомлен не был", - указано далее в документе.

Согласно приговору Орловского суда, "пользователь Тимур" спровоцировал Ивана Толпыгина на отправку координат военных объектов и сведений, которые содержат "информацию, создающую условия для причинения ущерба безопасности Российской̆ Федерации".

Комментируя это дело, адвокат "Первого отдела" Евгений Смирнов заявил, что в данном случае действия ФСБ - "это не оперативно-розыскные мероприятия, а склонение к преступлению, запрещенное законом РФ".  По мнению адвоката, российские власти также неправильно квалифицировали деяние Толпыгина. Поскольку он на деле не общался с представителем иностранного государства, "вменить ему можно разве что покушение на совершение преступления, а не оконченный состав". "Данный факт уменьшает максимальный срок и должен быть оценен в приговоре", - указывает правозащитник.

Общество "Мемориал" признало Ивана Толпыгина жертвой политических репрессий.

По данным "Первого отдела", десятки, а возможно и сотни, уголовных дел, связанных с "госизменой" и "конфиденциальным сотрудничеством", возбуждаются после провокаций сотрудников ФСБ или людей, связанных со спецслужбой. "Жертвами провокаций становятся пользователи соцсетей (чаще всего "ВКонтакте" и "Телеграм"), состоящие в антивоенных и оппозиционных пабликах. Провокаторы из ФСБ добавляются в друзья или навязывают общение. Как правило, сначала они ведут разговор на отвлеченную тему, но потом начинают задавать вопросы о войне, делая вид, что придерживается аналогичных взглядов, и провоцируют на все более радикальные ответы и противозаконные действия", - предупреждают правозащитники.

 

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