Военную помощь Киеву поддерживают почти две трети граждан ЕС

С поставками ЕС военной техники Украине в среднем согласны 64% его граждан. При этом из всех мер поддержки Украины и давления на РФ, принимаемых ЕС, военная помощь наименее популярна, а разброс по странам велик.

Среди всех мер, принимаемых Европейским Союзом в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину, наименее популярной является финансирование закупок и поставок вооружений Киеву. Но даже у нее уровень поддержки весьма высок - в среднем по ЕС с этой политикой согласны 64 процента граждан. Такие данные приводятся в социологическом исследовании "Евробарометр", опубликованном в понедельник, 10 июля.

При этом мнения жителей разных стран Евросоюза в этом вопросе существенно расходятся. Меньше всего поддерживающих поставки оружия Украине за европейский счет - в Болгарии (30 процентов), на Кипре (36 процентов) и в Словакии (37 процентов). Больше всего - в Швеции (93 процента), Португалии (90 процентов), Финляндии и Дании (89 процентов). В Германии уровень поддержки - ниже среднего: 62 процента.

Самая решительная поддержка - оказанию гумпомощи

Наиболее поддерживаемой населением Евросоюза мерой в связи с российской агрессией в Украине является обеспечение гуманитарной помощью людей, пострадавших от войны, - с ней согласны 88 процентов граждан ЕС. Прием беженцев поддерживают 86 процентов, а обеспечение финансовой поддержки Украине - 75 процентов опрошенных граждан Евросоюза.

Немногим менее популярны штрафные меры в отношении РФ. Так, экономические санкции поддерживают 72 процента населения Евросоюза, а запрет на вещание в ЕС российских госСМИ, таких как "Спутник" и RT, - 66 процентов.

Поддержка действий ЕС незначительно снизилась

Опрос "Евробарометр" был проведен в мае-июне 2023 года. По сравнению с его данными за январь-февраль поддержка мер ЕС в этой сфере незначительно снизилась: в среднем примерно на 2 процента по шести пунктам.

Помимо этого, 82 процента считают, что Европейский Союз должен как можно скорее снизить свою зависимость от российских источников энергии. Зимой такую политику поддерживали 84 процента респондентов.

В целом реакцией ЕС на российское вторжение в Украину удовлетворены 56% респондентов, а реакцией правительства своей страны удовлетворены 54%. Подробности не уточняются.

В опросе "Евробарометр", проведенном с 31 мая по 21 июня в 27 странах ЕС, приняли участие 26 425 граждан Евросоюза. Это исследование Европейская комиссия, Европарламент и другие институты и агентства ЕС используют для мониторинга общественного мнения по вопросам, касающимся Европейского Союза, отношения к политическим и общественным темам. Проект существует с 1974 года.

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