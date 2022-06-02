Опрос: У жителей Германии нет единства по вопросу о помощи Украине

Три темы с большим отрывом доминируют в политической повестке дня Германии - война в Украине, рост инфляции и климатические проблемы. У жителей страны нет единого мнения относительно правильности курса Берлина по различным аспектам, связанным с российским вторжением в Украину. Население стало гораздо меньше беспокоится по поводу вопросов глобального изменения климата и защиты окружающей среды. Обо всем этом свидетельствуют полученные DW в четверг, 2 июня, результаты опроса общественного мнения Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD.

Половина опрошенных выступает за решительные действия

50% респондентов считают, что Германия должна решительно действовать по вопросу военной поддержки Украины. 43% уверены, что необходимо соблюдать осторожность, чтобы не спровоцировать Россию. Последней точки зрения придерживаются 71% сторонников правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ), 47% - социал-демократов, 37% - консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), 35% - Свободной демократической партии(СВдП), 21% - "зеленых". По этому вопросу выявлены заметные не только партийные, но и региональные различия. За решительные действия выступают 53% западных немцев и лишь 35% - восточных.

Чуть более четырех из десяти опрошенных (41%) считают соразмерными нынешние поставки вооружений Берлином Киеву в ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину. 29% убеждены, что осуществляемые поставки недостаточны. Наибольшую поддержку эта точка зрения находит среди сторонников "зеленых" (41%) и блока ХДС/ХСС (37%). В то же время почти каждый четвертый (23%) участник опроса воспринимает их как чрезмерные. Такой точки зрения придерживается каждый второй приверженец АдГ (51%).

Санкции в отношении России назвали соразмерными 37% респондентов, недостаточными - 41%, чрезмерными - 15%. На их недостаточность указывают, прежде всего, сторонники "зеленых" (59%), блока ХДС/ХСС (45%) и СвДП (57%), а о чрезмерности говорят приверженцы АдГ (47%).

Дипломатические усилия Германии, предпринимаемые для прекращения войны, полностью одобряют 43% опрошенных, считают их недостаточными - 41%, чрезмерными - 8%.

Немцы экономят и поддерживают правительство в борьбе с инфляцией

Резкий рост инфляции в Германии, вызванный, прежде всего, последствиями войны в Украине, привел к тому, что почти половина населения (47%) вынуждена сильно (30%) или очень сильно (17%) ограничить свои расходы. Об этом заявили, в первую очередь, респонденты с низким доходом (77%) и жители Восточной Германии (59%). Вместе с тем население ФРГ выразило поддержку антиинфляционным мерам правительства. Различные позиции антиинфляционной программы поддержали в сумме порядка 60% респондентов.

Опрос проводился по телефону и онлайн с 30 мая по 1 июня. В нем приняли участие 1314 человек.

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