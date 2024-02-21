Опрос: Лишь 10 процентов европейцев верят в победу Украины

Победу России в войне против Украины считает вероятной каждый пятый европеец. Больше всего респондентов - 37 процентов - уверены, что война завершится неким компромиссным вариантом.

Спустя два года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину поддержка этой страны среди европейцев остается широкой. В то же время лишь каждый десятый европеец верит, что Украина может одержать полную победу в войнепротив российской агрессии. Об этом сообщила в среду, 21 февраля, британская газета The Guardian со ссылкой на опрос, проведенный в январе 2024 года в 12 государствах Евросоюза социологическими институтами YouGov и Datapraxis.

Даже в самых оптимистичных в отношении Украины странах - Польше, Швеции и Португалии - в победу ВСУ верят менее одного из пяти респондентов (17 процентов). В свою очередь победу России в войне против Украины считают вероятной вдвое больше европейцев - 20 процентов. Во всех 12 странах самым распространенным мнением являлось завершение войны неким вариантом "компромиссного урегулирования": с таким прогнозом согласилось 37 процентов участников опроса. Еще около трети респондентов указали вариант ответа "Мне все равно, ничего из этого, я не знаю".

В Швеции, Португалии и Польше почти половина или ровно половина участников опроса заявили, что Европа должна помочь Украине в войне против РФ. В Венгрии (64%), Греции (59%), Италии (52%) и Австрии (49%) большинство респондентов считают необходимым подтолкнуть Киев к принятию соглашения с Россией. В Германии, Франции, Нидерландах и Испании мнения по этому вопросу распределились более равномерно, указывает далее издание.

Европейцы не верят в военную победу Украины

При этом респонденты указывают на зашедшее в тупик украинское контрнаступление и опасаются изменения политики Вашингтона после запланированных на ноябрь президентских выборах в случае победы на них Дональда Трампа. "Чтобы обосновать продолжающуюся европейскую поддержку Украины, лидерам ЕС придется изменить то, как они говорят о войне", уверен один из авторов опроса Марк Леонард из Европейского совета по международным отношениям.

Он указал, что большинство европейцев уже "отчаялись предотвратить победу России" и не верят, что Киев может одержать военную победу. Это означает, что наиболее убедительным аргументом для все более скептично настроенных европейцев было бы продолжение помощи Украине, которая "может привести к выгодному Киеву устойчивому миру путем переговоров", отмечается далее.

Опрос в рамках доклада "Война и выборы: как европейские лидеры могут сохранять общественную поддержку Украины" проводился в Германии, Франции, Австрии, Венгрии, Италии, Румынии, Нидерландах, Польше, Португалии, Испании, Греции и Швеции. Еще год назад результаты такого же опроса были иными. Более четверти участников выразили уверенность в том, что Киев должен вернуть все захваченные РФ территории.

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