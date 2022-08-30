Опрос: 26% немцев считают, что ФРГ мало помогает Украине

Порядка 26 процентов опрошенных Forsa в Германии полагают, что предпринимаемых Берлином мер недостаточно для помощи Украине. 32 процента респондентов выступают за поставки Киеву тяжелых вооружений.

Больше четверти жителей Германии считают, что правительство слишком мало делает для помощи Украине, страдающей от вторжения российских войск. Такого мнения придерживаются 26 процентов участников опроса Trendbarometer, проведенного социологической службой Forsa по заказу немецких телекомпаний RTL и n-tv. Данные были опубликованы во вторник, 30 августа.

Согласно опросу, 43 процента респондентов удовлетворены мерами, предпринимаемыми в этом отношении правительством ФРГ, а 25 процентов считают, что Германия делает для Украины слишком много.

Поставки тяжелых вооружений

Практически треть опрошенных (32 процента) выступает за поставки Киеву тяжелых вооружений из Германии даже в том случае, если это негативно скажется на оснащении бундесвера. Против таких поставок Украине высказались 62 процента респондентов.

Кроме того, значительное большинство опрошенных (77 процентов) поддерживают идею переговоров об окончании войны в Украине, в которых должны принять участие страны Запада. В то же время 17 процентов полагают, что Запад не должен сейчас вступать в подобные переговоры.

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