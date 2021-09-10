Оппозиция ждет от кандидата в канцлеры ФРГ Шольца ответов по обыскам в Минфине

После обысков в министерстве финансов Германии партия "Союз-90"/"зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП) и Левая партия призвали провести экстренное заседание комитета бундестага по финансам с участием кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Соответствующее письмо председателю бундестага будет направлено в ближайшее время, сообщает агентство dpa в пятницу, 10 сентября, со ссылкой на представителей трех оппозиционных политических сил.
Шольц как действующий министр финансов ФРГ несет полную политическую ответственность за нынешнее неудовлетворительное состояние Группы финансовой разведки (Financial Intelligence Unit, FIU), подчеркнули в оппозиции. Его зовут выступить на заседании комитета и способствовать прояснению обстоятельств.
Обыски в Минфине и Минюсте ФРГ
Следственные мероприятия, проведенные 9 сентября полицией и прокуратурой в федеральных министерствах финансов и юстиции менее чем за три недели до выборов в бундестаг, связаны с предварительным расследованием в отношении сотрудников Группы финансовой разведки, которая входит в структуру Федеральной таможенной службы и подчиняется Минфину.
Расследование идет с 2020 года. Следствие считает, что сотрудники FIU по меньшей мере в одном случае не передали полиции информацию о возможном мошенничестве или отмывании денег. По данным прокуратуры, во время обысков в ведомствах были обнаружены документы, подтверждающие случаи "всестороннего обмена данными" между Группой финансовой разведки и обоими министерствами.
Олаф Шольц вскоре после обысков заявил, что вместо них следственным органам надлежало направить в Минфин письменный запрос о предоставлении информации. Такое поведение Шольца вызвало критику у блока консервативных партий - Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза - а также "зеленых".
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Автор: Марина Борисова, Элизабет Грениэр