 Оппозиция ждет от кандидата в канцлеры ФРГ Шольца ответов по обыскам в Минфине | Новости из Германии о Германии | DW | 10.09.2021

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Германия

Оппозиция ждет от кандидата в канцлеры ФРГ Шольца ответов по обыскам в Минфине

Немецкие "зеленые", свободные демократы и Левая партия призвали провести экстренное заседание комитета бундестага по финансам с участием главы Минфина Олафа Шольца.

Кандидат на пост канцлера ФРГ от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц

Олаф Шольц

После обысков в министерстве финансов Германии партия "Союз-90"/"зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП) и Левая партия призвали провести экстренное заседание комитета бундестага по финансам с участием кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Соответствующее письмо председателю бундестага будет направлено в ближайшее время, сообщает агентство dpa в пятницу, 10 сентября, со ссылкой на представителей трех оппозиционных политических сил.

Шольц как действующий министр финансов ФРГ несет полную политическую ответственность за нынешнее неудовлетворительное состояние Группы финансовой разведки (Financial Intelligence Unit, FIU), подчеркнули в оппозиции. Его зовут выступить на заседании комитета и способствовать прояснению обстоятельств.

Обыски в Минфине и Минюсте ФРГ

Следственные мероприятия, проведенные 9 сентября полицией и прокуратурой в федеральных министерствах финансов и юстиции менее чем за три недели до выборов в бундестаг, связаны с предварительным расследованием в отношении сотрудников Группы финансовой разведки, которая входит в структуру Федеральной таможенной службы и подчиняется Минфину.

Расследование идет с 2020 года. Следствие считает, что сотрудники FIU по меньшей мере в одном случае не передали полиции информацию о возможном мошенничестве или отмывании денег. По данным прокуратуры, во время обысков в ведомствах были обнаружены документы, подтверждающие случаи "всестороннего обмена данными" между Группой финансовой разведки и обоими министерствами.

Олаф Шольц вскоре после обысков заявил, что вместо них следственным органам надлежало направить в Минфин письменный запрос о предоставлении информации. Такое поведение Шольца вызвало критику у блока консервативных партий - Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза - а также "зеленых".

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    Автор: Марина Борисова, Элизабет Грениэр


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