В Минфине и Минюсте Германии прошли обыски

В Берлине в четверг, 9 сентября, прокуратура и полиция провели обыски в федеральном министерстве финансов Германии, которое возглавляет кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Обыски прошли и в министерстве юстиции, которым руководит также представитель социал-демократов.

В обоих случаях следственные мероприятия, проведенные мене чем за три недели до предстоящих в ФРГ парламентских выборов, связаны с предварительным расследованием в отношении сотрудников базирующейся в Кельне Группы финансовой разведки, входящей в структуру Федеральной таможенной службы и подчиняющейся министерству финансов.

Транзакция на миллион евро

Расследование продолжается с 2020 года. Следствие полагает, что сотрудники Группы финансовой разведки по меньшей мере в одном случае не передали полиции информацию о возможном мошенничестве или отмывании денег.

Так, в 2018 году в правоохранительные органы не была передана информация о подозрительной транзакции в Африку в размере 1 млн евро, хотя один из банков счел, что данная транзакция могла быть связана с торговлей оружием, наркотрафиком или с финансированием терроризма.

По данным прокуратуры, во время обысков в ведомствах были обнаружены документы, подтверждающие случаи "всестороннего обмена данными" между Группой финансовой разведки и обоими министерствами.

Смотрите также: