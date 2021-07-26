Оппозиция в России: как ее видит Путин

Вычищенные Кремлем списки кандидатов в депутаты Госдумы и лишение легального статуса единомышленников Навального оставили Россию без оппозиции. Все по плану, констатирует Сергей Елкин.
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Очернение кандидатов, снятие с выборов под сомнительными поводами, Двойники-однофамильцы в бюллетенях: DW рассказывает, как борются с неудобными для власти кандидатами в депутаты Госдумы.
В интервью DW оппозиционный политик Дмитрий Гудков рассказал о причинах отъезда из России, оценил стратегию Навального и объяснил, как сменится власть в стране и как разрешить конфликт с Украиной.