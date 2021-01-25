 Оппозиция в ФРГ требует ужесточить курс против Путина | Новости из Германии о России | DW | 01.02.2021

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Россия

Оппозиция в ФРГ требует ужесточить курс против Путина

Свободного демократа Александера Ламбсдорфа возмутило подавление в России акций в поддержку Алексея Навального. "Зеленые" вновь призвали похоронить "Северный поток - 2".

Задержание демонстранта в ходе акции 31 января в Москве

Задержание демонстранта в ходе акции 31 января в Москве

Оппозиция в ФРГ призвала правительство страны ужесточить курс в отношении России из-за подавления Кремлем демонстраций в поддержку известного оппозиционера Алексея Навального. "Останавливаются линии метрополитена, оцепляются городские кварталы, закрываются вокзалы, в ход пускаются тысячи полицейских - чрезмерно нервная реакция российского руководства на протесты в поддержку Навального показывает, что президент Путин опасается за свою власть", - цитирует агентство Reuters слова зампредседателя фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александера Ламбсдорфа (Alexander Graf Lambsdorff) из интервью газете Rheinische Post, обнародованного в понедельник, 1 февраля.

По словам Ламбсдорфа, Германия и европейские партнеры должны настоятельно добиваться освобождения Алексея Навального. "Одновременно федеральное правительство должно стремиться к тому, чтобы в преддверии выборов члены всех демократических партий в России могли, наконец, вновь организоваться и работать без страха за собственную жизнь и безопасность", - указал зампред фракции СвДП.

Со своей стороны заместитель председателя фракции "Союз-90/”Зеленые" в бундестаге Агнешка Бруггер (Agnieszka Brugger) потребовала последствий для германо-российского проекта строительства нового газопровода "Северный поток - 2". "Северный поток - 2" - это не только удар по защите климата и оскорбление для наших европейских партнеров, но и проект, который с учетом прав человека и наших интересов в сфере безопасности, уже давно следовало остановить", - заявила Бруггер.

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  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

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  • Russland Proteste Nawalny | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Отбивая задержанных

    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Счет задержанным шел на тысячи

    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


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"В тюрьме должен сидеть не Навальный" - жесткий сигнал Путину от лидера партии Меркель. DW Новости

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Страшные протесты в России. Психиатрическая клиника. О детях на митинге – "Заповедник", выпуск 155  

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