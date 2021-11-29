ООН: В результате пандемии мировой туризм может потерять 2 трлн долларов

В результате пандемии COVID-19 мировой туризм в 2021 году может недополучить доходы на сумму в 2 трлн долларов США (1,77 трлн евро). Об этом в понедельник, 29 ноября, говорится в докладе Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Этот показатель сопоставим с суммой потерь в 2020 году, однако меньше, чем двумя годами ранее.

Хотя UNWTO в июле-сентябре зарегистрировала рост числа въездов туристов в страны назначения на 58 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, эти значения на 64 процента ниже уровня 2019 года. В августе и сентябре количество прибытий достигло максимальной отметки с начала пандемии, однако все равно оставалось на 63 процента ниже показателей 2019 года.

Число въездов в АТР сократилось на 95 процентов

В то время как Европа, а также Северная и Южная Америки показали относительный рост в третьем квартале 2021 года, число прибытий в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) сократилось на целых 95 процентов по сравнению с 2019 годом. Ряд стран АТР, включая Австралию, Новую Зеландию, Сингапур и Китай, проводят политику "нулевой толерантности" к COVID-19 и придерживаются строгих ограничений на международные въезды.

Если говорить о ведущих направлениях, то в Хорватии, Мексике и Турции - самое сильное восстановление отмечено в период с июля по сентябрь. Государства Карибского бассейна в свою очередь продемонстрировали наиболее высокие показатели среди всех субрегионов, указанных в отчете UNWTO: число прибытий там выросло на 55 процентов по сравнению с 2020 годом.

Пандемия, скачки цен на нефть

Согласно отчету UNTWO, "неравномерные показатели вакцинации по всему миру и новые мутации COVID-19 могут повлиять на и без того медленное и хрупкое восстановление". Опасения в связи с новым, омикрон-вариантом вируса вызвали новые ограничения на поездки в ряде стран.

В докладе уточняется, что - наряду с пандемией - скачки цен на нефть, а также нарушение глобальных цепочек поставок могут иметь влияние на спрос среди туристов.

Генсек UNWTO заявил об "историческом кризисе"

Генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили призвал страны согласовывать свои ограничения, чтобы у путешественников была возможность составлять более выверенные планы поездок. По мнению эксперта, речь идет об "историческом кризисе в индустрии". В то же время туризм способен "довольно быстро восстановиться", уверен Пололикашвили.

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