 Новый вариант коронавируса ″омикрон″ вызывает серьезные опасения в Европе и у ВОЗ | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 27.11.2021

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Коронавирус

Новый вариант коронавируса "омикрон" вызывает серьезные опасения в Европе и у ВОЗ

В Европе выражают обеспокоенность тем, как может отразиться на иммунной защите существующих вакцин обнаруженный в ЮАР новый вариант коронавируса "омикрон". ВОЗ классифицировала его как "вызывающий беспокойство".

Авиасообщение с Южной Африкой, где впервые был обнаружен новый вариант коронавируса, приостановлено

Авиасообщение с Южной Африкой, где впервые был обнаружен новый вариант коронавируса, приостановлено

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) выражает обеспокоенность по поводу того, как сможет отразиться на иммунной защите существующих вакцин появление  обнаруженного в Южной Африке  нового варианта коронавируса B.1.1.529, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала греческой буквой "омикрон". Об этом базирующееся в Стокгольме ведомство заявило поздно вечером в пятницу, 26 ноября.

Призыв к более активным санитарно-гигиеническим мерам

Как отмечают в ECDC, новый вариант вируса вызывает серьезные опасения, поскольку может значительно снизить эффективность вакцин и повысить риск повторного заражения коронавирусной инфекцией. По данным ECDC, "омикрон" имеет большое количество генных мутаций по сравнению с другими вариантами SARS-CoV-2 и поэтому потенциально считается самым опасным из всех известных вариантов. Пока нет точных сведений по поводу того, как переносится заболевание данным вариантом коронавируса, насколько эффективны существующие вакцины против него и сколь велик риск повторного заражения. Тем не менее ведомство считает вероятность распространения данного варианта в Европе высокой.

В связи с этим ECDC призвал население к более активным санитарно-гигиеническим мерам, включающим соблюдение социальной дистанции, ношение масок в общественных местах, проветривание помещений, частое мытье рук. Поездки в регионы повышенного риска рекомендуется избегать. Все это нужно для того, чтобы выиграть время, пока мы не получим больше информации, указала директор ECDC Андреа Аммон (Andrea Ammon).

Немецкий вирусолог: имеющиеся вакцины должны защищать и от B.1.1.529

Вариант B.1.1.529, впервые выявленный в Ботсване и Южной Африке, а к пятнице обнаруженный также в Бельгии, Гонконге и Израиле, вызывает опасения во всем мире. ECDC и Всемирная организация здравоохранения классифицировали "омикрон" как "вызывающий беспокойство". Такая классификация, согласно определению ВОЗ, является сигналом того, что данный вариант коронавируса является более заразным или приводит к более тяжелому течению заболевания. Эксперты ВОЗ также признали существующие вакцины малоэффективными против "омикрона".

Между тем известный немецкий вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten) указал, что в настоящее время нет показаний для изменения тяжести заболевания и что применяемые против коронавируса вакцины с большой вероятностью должны защищать и от B.1.1.529. Согласно комментарию, который Дростен предоставил немецкому телеканалу ZDF, эти данные "основаны на текущих оценках". Однако новый вариант коронавируса, очевидно, обходит иммунный ответ организма - по крайней мере частично, отметил Кристиан Дростен.

Ряд стран приостанавливает авиасообщение с ЮАР

Многие страны, в том числе США,  Германия  и целый ряд европейских государств приостановили воздушное сообщение с ЮАР и несколькими другими африканскими странами, где выявлен новый вариант коронавируса. Все, кто прибывает в Германию из "красной" зоны, обязаны соблюдать двухнедельный карантин. Это требование распространяется и на тех, кто прошел полную вакцинацию.

Между тем министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла критически отнесся к введенным в ряде стран ограничениям на поездки в Южную Африку, назвав подобную реакцию на появление нового варианта коронавируса неоправданной. Так он прокомментировал решение ЕС и ряда других стран мира закрыть въезд путешествующим из восьми стран Африки - Ботсваны, Зимбабве, Лесото,Малави, Мозамбика, Намибии, Эсватини и ЮАР. Паахла заявил, что такая мера противоречит нормам ВОЗ.

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    Автор: Марина Борисова, Софи Дизземонд


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