ООН резко раскритиковала политику ЕС в отношении мигрантов

Евросоюз в своей миграционной политике сознательно мирится с нарушением прав беженцев, стремящихся попасть в Европу через центральную часть Средиземного моря. То, что мигранты не получают защиты, - не трагические исключения, а следствие решений и действий Евросоюза, его стран-членов и организаций, а также властей Ливии, говорится в заявлении Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), обнародованном в среду, 26 мая, в Женеве.
Глава УВКПЧ Мишель Бачелет призвала Евросоюз в срочном порядке реформировать свою политику и практику спасения мигрантов в Средиземном море, которые, по ее словам, слишком часто лишают мигрантов жизни, достоинства и основных прав человека. "Подлинная трагедия заключается в том, что подавляющего большинства страданий и смертей на центральном средиземноморском маршруте можно избежать", - констатировала она.
"Каждый год люди тонут, поскольку помощь приходит слишком поздно или не приходит вовсе. Тех, кого спасают, все чаще возвращают в Ливию, которая, как уже неоднократно подчеркивалось, не является для людей безопасной гаванью из-за царящего там насилия", - указала Бачелет.
Возврат мигрантов в Ливию
По данным ООН, береговая охрана Ливии в 2020 году перехватила не менее 10 352 мигрантов. Годом ранее число перехваченных составило 8403 человека. Только в нынешнем году на средиземноморском маршруте утонули более 630 человек.
Мишель Бачелет призвала ЕС открыть для мигрантов больше легальных путей для переезда в Европу. "Все мы согласны с тем, что никто не должен чувствовать себя принужденным в поисках безопасности и достоинства ставить на карту собственную жизнь или жизнь своей семьи в лодках, непригодных для моря", - констатировала она.
При этом верховный комиссар ООН по правам человека подчеркнула, что "ответ не может заключаться в том, чтобы попросту остановить выезд мигрантов из Ливии или сделать их путешествия еще более безвыходными и опасными".
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Заграждения из колючей проволоки на границе
С конца февраля на границе Турции и Греции сложилась критическая ситуация с беженцами. Пограничники и полиция пытаются остановить многотысячный поток мигрантов, стремящихся попасть на территорию ЕС. На границе были установлены заграждения из колючей проволоки.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Поток людей на границе увеличивается
По данным Международной организации по миграции (МОМ), на турецкой стороне 212-километровой границы с Грецией находятся тысячи человек, надеющихся проникнуть на территорию Евросоюза. На этом фото - КПП Пазаркуль, где собралось не менее двух тысяч беженцев, в их числе сирийцы, афганцы и иракцы. На фоне боев в Идлибе число сирийских беженцев постоянно увеличивается.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Столкновения на границе
Между мигрантами и греческой полицией, которая пытается воспрепятствовать тому, чтобы они пересекли границу Турции и Греции, несколько раз происходили столкновения. Беженцы забрасывали полицейских камнями, те, в свою очередь, применяли в ответ тяжелые водометы и слезоточивый газ. 1 марта Анкара сообщила, что турецкие пограничники были вынуждены пропустить через границу более 75 тысяч мигрантов.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
По реке в Грецию
Несмотря на то, что греческие патрули контролируют всю прибрежную зону, пытаясь не допустить проникновения в страну нелегальных беженцев, поток тех, кто стремится к границе с Грецией ищз Турции, чтобы попасть на территорию ЕС, растет. Беженцы используют путь через реку Эврос, которую пересекают на резиновых лодках.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Опасное путешествие через Эврос
Многие беженцы пытаются пересечь границу с Грецией через погранпереход на реке Эврос. Этой женщине с ребенком не удалось достичь границы на надувной лодке, которая во время переправы пришла в негодность. Женщину из реки вытащили спасатели. Как сообщают греческие СМИ, на этом погранпереходе пограничники не пропустили на территорию страны почти 10 тысяч мигрантов.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Поток людей будет сложно остановить
Греция усилила подразделения вдоль границы с Турцией из-за угрозы проникновения в страну тысяч мигрантов, а также патрули в проливах между греческими островами и турецким побережьем Эгейского моря. Между тем европейское агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для лидеров ЕС сообщило, что массовый поток людей в направлении Греции будет сложно остановить.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Турция не справляется с беженцами
Нынешняя ситуация с беженцами является следствием нарушения Анкарой заключенного с Брюсселем в марте 2016 года соглашения. Оно предполагает, что через границы Турции не будут пропускаться мигранты, направляющиеся в ЕС. За это ЕС предоставляет Турции финансовую поддержку. По данным ООН, Турция приняла около 3,6 млн беженцев из Сирии. Эти цифры выросли на фоне боев в провинции Идлиб.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
ЕС думает, что делать с беженцами
Министры иностранных дел стран ЕС на этой неделе соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию с беженцами на греческо-турецкой границе. Пока по просьбе Афин Брюссель направил в Грецию дополнительных специалистов и средства, необходимые для охраны границ.
Автор: Наталья Позднякова