 ООН резко раскритиковала политику ЕС в отношении мигрантов | Новости из Германии о Европе | DW | 26.05.2021

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Европа

ООН резко раскритиковала политику ЕС в отношении мигрантов

ЕС сознательно мирится с нарушением прав мигрантов, пытающихся попасть в Европу по "средиземноморскому маршруту". Отсутствие защиты беженцев - не трагическая случайность, уверены в ООН.

Спасенные на море мигранты

Евросоюз в своей миграционной политике сознательно мирится с нарушением прав беженцев, стремящихся попасть в Европу через центральную часть Средиземного моря. То, что мигранты не получают защиты, - не трагические исключения, а следствие решений и действий Евросоюза, его стран-членов и организаций, а также властей Ливии, говорится в заявлении Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), обнародованном в среду, 26 мая, в Женеве. 

Глава УВКПЧ Мишель Бачелет призвала Евросоюз в срочном порядке реформировать свою политику и практику спасения мигрантов в Средиземном море, которые, по ее словам, слишком часто лишают мигрантов жизни, достоинства и основных прав человека. "Подлинная трагедия заключается в том, что подавляющего большинства страданий и смертей на центральном средиземноморском маршруте можно избежать", - констатировала она.

"Каждый год люди тонут, поскольку помощь приходит слишком поздно или не приходит вовсе. Тех, кого спасают, все чаще возвращают в Ливию, которая, как уже неоднократно подчеркивалось, не является для людей безопасной гаванью из-за царящего там насилия", - указала Бачелет.

Возврат мигрантов в Ливию

По данным ООН, береговая охрана Ливии в 2020 году перехватила не менее 10 352 мигрантов. Годом ранее число перехваченных составило 8403 человека. Только в нынешнем году на средиземноморском маршруте утонули более 630 человек.

Мишель Бачелет призвала ЕС открыть для мигрантов больше легальных путей для переезда в Европу. "Все мы согласны с тем, что никто не должен чувствовать себя принужденным в поисках безопасности и достоинства ставить на карту собственную жизнь или жизнь своей семьи в лодках, непригодных для моря", - констатировала она.

При этом верховный комиссар ООН по правам человека подчеркнула, что "ответ не может заключаться в том, чтобы попросту остановить выезд мигрантов из Ливии или сделать их путешествия еще более безвыходными и опасными".

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    Автор: Наталья Позднякова


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