ООН призывает выделить 45 млрд евро гумпомощи в 2025 году

Замглавы ООН по гуманитарным вопросам смотрит на предстоящий год "с трепетом". По его оценкам, в 2025 году 305 млн людей по всему миру будут нуждаться в чрезвычайной помощи из-за войн в секторе Газа, Судане и Украине.

Организация Объединенных Наций (ООН) призвала выделить более 47 миллиардов долларов (около 45 млрд евро) в качестве гуманитарной помощи на 2025 год в 32 странах и девяти регионах проживания беженцев. "В мире, охваченном огнем, наиболее уязвимые слои населения - дети, женщины, люди с ограниченными возможностями и бедные платят самую высокую цену", - подчеркнул заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи (УКГВ) Том Флетчер в среду, 4 декабря, в Женеве, добавив, что смотрит на предстоящий год "с трепетом".

По словам главы УКГВ, эти средства необходимы для закупки и распределение продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости для как минимум 190 миллионов человек. Всего, по оценкам ООН, в наступающем году 305 миллионов человек по всему миру будут нуждаться в той или иной форме чрезвычайной помощи из-за войн в секторе Газа, Судане и Украине, а также из-за последствий изменения климата. Таким образом, "есть 115 миллионов человек, которых ООН и ее партнеры не смогут охватить" гуманитарной помощью, уточнил Флетчер, хотя цель "состоит в том, чтобы помочь всем нуждающимся".

Из запрошенной суммы на 2024 год не удалось собрать и половины

Том Флетчер также упомянул об "усталости доноров". Ранее ООН запросила 50 млрд долларов помощи на 2024 год, но по состоянию на ноябрь было выделено только 43 процента от этой суммы, сообщил он. "Глобальная гуманитарная система перегружена, недофинансирована и буквально атакована, - подчеркнул Флетчер. - Нам необходимо усиление глобальной солидарности". По его словам, в 2024 году погибло наибольшее число сотрудников гуманитарных организаций.

По данным организации, из-за недофинансирования в текущем году продовольственная поддержка Сирии была сокращена на 80 процентов, а помощь в области водоснабжения и санитарии в Йемене, которому угрожает холера, была значительно сокращена. В Чаде в результате сокращений усугубился голод. Глава УКГВ также указал, что в середине этого года рекордное число людей - 123 миллиона - были вынуждены покинуть свои дома в результате войн и конфликтов. Кроме того, каждый пятый ребенок в мире в настоящее время живет в зонах боевых действий или является беженцем.

Опасения на 2025 год в том числе связаны с президентством Трампа

В связи с возвращением новоизбранного президента США Дональда Трампа в Белый дом, у ООН есть большие опасения, что в следующем году бюджеты гуманитарных организаций могут быть не увеличены, а сокращены, поскольку крупнейшим в мире донором гуманитарной помощи являются именно Соединенные Штаты. Флетчер заявил в Женеве, что в ближайшие месяцы он "проведет много времени в Вашингтоне", чтобы наладить диалог с новой администрацией США.