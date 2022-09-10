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Наводнение в Пакистане (август 2022 года)Фото: Stringer/REUTERS
КатастрофыПакистан

ООН призвала срочно оказать помощь Пакистану

Даниил Сотников
36 мин. назад

Генсек ООН указал мировому сообществу на необходимость "прекратить войну с природой" и помочь Пакистану, треть территории которого оказалась под водой в результате масштабных наводнений.

https://www.dw.com/ru/oon-prizvala-srocno-okazat-pomos-pakistanu/a-63078672

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество срочно оказать помощь Пакистану, который столкнулся с гуманитарной катастрофой из-за масштабных наводнений. Об этом сообщается на сайте ООН в пятницу, 9 сентября.

Во время своего визита в затопленные районы Пакистана Гутерриш заявил, что международное сообщество должно оказать стране всестороннюю финансовую поддержку для преодоления кризиса. "Дело не в щедрости, а в справедливости", - подчеркнул генсек, который связал стихийные бедствия с изменением климата.

Пакистан и изменение климата

Пакистан входит в десятку стран, наиболее пострадавших от изменения климата в мире, при этом вклад страны в выбросы углекислого газа составляет всего один процент, отмечает ООН.

"Пакистан и другие развивающиеся страны платят ужасную цену за непримиримость крупных источников выбросов, которые продолжают полагаться на ископаемое топливо. Я посылаю из Исламабада глобальный призыв: остановите безумие. Инвестируйте в возобновляемые источники энергии немедленно. Прекратите войну с природой", - заявил Гутерриш.

Затопленной оказалась треть территории Пакистана

Обильные муссонные дожди и таяние ледников в горах на севере Пакистана в конце августа привели к затоплению более 30 процентов территории страны. Это вызвало "кризис невообразимых масштабов", заявил министр по вопросам изменения климата Пакистана Шерри Рехман.

По данным властей, погибли более 1390 человек, а всего от стихийного бедствия пострадали более 33 миллионов человек. Реальное число жертв может быть гораздо выше, поскольку в горных регионах на севере республики сотни деревень отрезаны от остального мира. По оценке ООН, вынужденными переселенцами стали около шести миллионов жителей Пакистана. Правительство страны оценивает ущерб более чем в 30 миллиардов долларов США.

Кроме того, стихийное бедствие нанесло ущерб 4 млн гектаров сельскохозяйственных угодий, погибли почти 800 тысяч поголовья скота, из-за чего в регионе ожидается дефицит продовольствия, заявили в Международном комитете спасения (IRC) в Исламабаде.

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