Исламабад: треть территории Пакистана оказалась под водой

Министр по вопросам изменения климата Пакистана Шерри Рехман заявила, что масштабное наводнение привело к "кризису невообразимых масштабов". О катастрофе заявляют и гуманитарные организации.

По данным властей Пакистана, с июня, когда в стране начались сильные муссонные ливни, в результате стихийного бедствия погибли не менее 1136 человек. Реальное число жертв может быть значительно выше, поскольку в горных регионах на севере страны сотни деревень отрезаны от остального мира после того как разлившиеся реки смыли дороги и мосты, заявили чиновники в Исламабаде в понедельник, 29 августа.

Министр по вопросам изменения климата страны Шерри Рехман сообщила, что под водой оказалась треть страны, что привело к "кризису невообразимых масштабов".

Гуманитарные организации заявляют о катастрофичной ситуации

По данным гуманитарных организаций, от масштабного наводнения в Пакистане пострадали почти 33 миллиона человек, более 1000 человек погибли. Кроме того, в результате стихийного бедствия нанесен существенный ущерб четырем миллионам гектаров сельскохозяйственных угодий, погибли почти 800 тысяч поголовья скота, поэтому в этом регионе следует ожидать дефицита продовольствия, заявил Международный комитет спасения (IRC) в Исламабаде-

В пострадавших регионах растет риск распространения малярии, желудочно-кишечных инфекций и кожных заболеваний, указывается далее. Пакистан все чаще сталкивается с разрушительными засухами и наводнениями, связанными с изменениями климата, заявила глава отделения IRC в Пакистане Шабнам Балуч. По ее словам, организация уже предоставила 20 тысячам человек продукты питания и медикаменты, но нуждается в пожертвованиях, чтобы увеличить помощь пострадавшему населению.

Гуманитарная организация action medeor заявила о сильных разрушениях в результате наводнения в особенности в провинции Синд. Десятки тысяч человек лишились крова и остались на улице, либо размещены в палатках и других временных жилищах, отметил представитель action medeor Сид Перувемба. Базирующаяся в Бонне организация Help также сообщает о крайне тяжелой ситуации. Наводнение, среди прочего, является и "катастрофой гигиены", в стоячих водах быстро распространяются возбудители инфекционных заболеваний, указал координатор по чрезвычайной помощи Бертольд Энгельман (Berthold Engelmann)

Масштабы наводнения сопоставимы с катастрофой 2010 года

Сезон затяжных дождей в Пакистане, как правило, длится с июня по сентябрь и играет важную роль для сельского хозяйства и водоснабжения. В то же время продолжительные сильные ливни нередко приводят к разрушительным наводнениям. По оценке властей Пакистана, масштабы наводнения в текущем году сравнимы с катастрофой 2010 года, когда затопленной оказалась пятая часть территории страны, погибли более 2 тысяч человек и еще 20 миллионов остались без крова.

Пакистан является одной из стран, которые оказались особенно уязвимы к изменениям климата. По данным немецкой организации Germanwatch, он находится на восьмом месте в списке государств, которым больше всего угрожают экстремальные погодные явления. Кроме того, вследствие коррупции, неудовлетворительного планирования и нарушения законодательства тысячи зданий были построены в районах, особенно подверженных сезонным наводнениям.

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