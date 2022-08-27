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Наводнение в Пакистане
Наводнение в ПакистанеФото: Amer Hussain/REUTERS
Природа и окружающая средаПакистан

Число жертв наводнения в Пакистане приблизилось к тысяче

Ольга Лебедева
34 мин. назад

По данным властей, от наводнения в Пакистане в этом году пострадали 33 млн человек, был разрушен или поврежден почти 1 млн домов и разрушено 3100 км дорог.

https://www.dw.com/ru/cislo-zertv-masstabnogo-navodnenia-v-pakistane-priblizilos-k-tysace/a-62952344

Правительство Пакистана объявило чрезвычайное положение в связи с наводнением, которое охватило ряд регионов страны вследствие продолжающихся уже два месяца ливней, и распорядилось эвакуировать тысячи человек. Число погибших в результате разрушительного наводнения с начала года составило почти 1000 человек, сообщили официальные лица в субботу, 27 августа.

По данным пакистанских властей, от наводнения в этом году пострадали более 33 миллионов человек - почти каждый седьмой житель страны. Кроме того, были разрушены или серьезно повреждены почти один миллион домов, уничтожено более 2 млн акров сельскохозяйственных угодий, разрушено 3100 км дорог и смыто 149 мостов.

Масштабы наводнения сопоставимы с катастрофой 2010 года

Сезон затяжных дождей в Пакистане, как правило, длится с июня по сентябрь и играет важную роль для сельского хозяйства и водоснабжения. В то же время продолжительные сильные ливни нередко приводят к разрушительным наводнениям. По оценке властей Пакистана, масштабы наводнения в текущем году сравнимы с катастрофой 2010 года, когда затопленной оказалась пятая часть территории страны, погибли более 2 тысяч человек и еще 20 миллионов остались без крова.

Пакистан является одной из стран, которые оказались особенно уязвимы к изменениям климата. По данным немецкой организации Germanwatch, он находится на восьмом месте в списке государств, которым больше всего угрожают экстремальные погодные явления. Кроме того, вследствие коррупции, неудовлетворительного планирования и нарушения законодательства тысячи зданий были построены в районах, особенно подверженных сезонным наводнениям.

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