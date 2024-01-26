ООН: Объем торговли через Суэцкий канал упал на 42 процента

Из-за нападений хуситов число контейнеровозов, проходящих через канал еженедельно, сократилось на 67 процентов по сравнению с предыдущим годом, сообщиои в ООН. Транзит нефти упал на 18 процентов.

Нападения йеменских хуситов на суда в Красном море оказали огромное влияние на торговлю через Суэцкий канал. Объем торговли через канал упал на 42 процента за последние два месяца, заявил в четверг, 25 января, эксперт Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ян Хоффман. "Мы очень обеспокоены нападениями на судоходство в Красном море", - сказал он.

По данным эксперта ООН, количество контейнеровозов, еженедельно проходящих через Суэцкий канал, сократилось на 67 процентов по сравнению с предыдущим годом, а транзит нефти упал на 18 процентов.

Красное море и Суэцкий канал являются центральными торговыми путями для мировой торговли. Ежегодно через Суэцкий канал проходит около 20 тысяч судов. Из-за нападений йеменских повстанцев многие крупные судоходные компании решили избегать этого маршрута. На пути между Азией и Европой контейнеровозам приходится огибать южную оконечность Африки, что влечет за собой значительно большие затраты времени и дополнительные расходы на топливо в сотни тысяч евро.

Атаки хуситов на суда в Красном море

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы регулярно атакуют беспилотными летательными аппаратами и ракетами коммерческие суда в Красном море после нападения радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Хуситы объявили, что вступили в конфликт на Ближнем Востоке на стороне ХАМАС, признанного в Евросоюзе и США террористической организацией.

Военные США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов наносят удары по объектам хуситов в Йемене. Атаки с применением высокоточных снарядов стали ответом на хуситские нападения на торговые суда и военные корабли в Красном море, указано в совместном заявлении стран-союзников. 17 января администрация президента США Джо Байдена сообщила, что Вашингтон вернул хуситов в список глобально действующих террористических организаций.

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