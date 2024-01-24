США уничтожили две противокорабельные ракеты хуситов

Подготовленные йеменскими хуситами к запуску ракеты представляли непосредственную угрозу для судов в регионе Красного моря, заявили в американском военном командовании.

Военные США обнаружили и уничтожили две противокорабельные ракеты, подготовленные к запуску йеменскими мятежниками-хуситами. Об этом в ночь на среду, 24 января, заявили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM).

Как подчеркивается в заявлении, уничтоженные ракеты были обнаружены в районах Йемена, контролируемых хуситами, они "были нацелены в южную часть Красного моря и подготовлены к запуску". Ракеты "представляли непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в этом регионе".

Удары по объектам хуситов

Ранее, 22 января, военные США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Атаки с применением высокоточных снарядов стали ответом на хуситские нападения на торговые суда и военные корабли в Красном море, говорится в совместном заявлении стран-союзников.

Атаки хуситов на суда в Красном море

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы регулярно атакуют беспилотными летательными аппаратами и ракетами коммерческие суда в Красном море после нападения радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Хуситы объявили, что вступили в конфликт на Ближнем Востоке на стороне ХАМАС, признанного в Евросоюзе и США террористической организацией.

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