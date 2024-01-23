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Йемен: новые удары США и Великобритания по объектам хуситов

Павел Мыльников
23 января 2024 г.

Новые удары стали ответом на нападения хуситов на торговые суда и военные корабли в Красном море, заявили участники операции.

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Пилот Королевских военно-воздушных сил Великобритании в кабине истребителя Eurofighter Typhoon
Королевские ВВС Великобритании (фото из архива)Фото: Jon Hobley/MI News/NurPhoto/picture alliance

Военные США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли в понедельник, 22 января, новые удары по объектам мятежников-хуситов в Йемене. Атаки с применением высокоточных снарядов стали ответом на нападения хуситов на торговые суда и военные корабли в Красное море, говорится в совместном заявлении, опубликованным министерством обороны Соединенного Королевства. 

Под удар попали восемь целей, в том числе подземный склад, а также объекты, связанные с инфраструктурой для наблюдения за ракетами и воздушным пространством, говорится в документе. Шаги союзников призваны "подорвать и ослабить возможности, которые хуситы используют для угрозы глобальной торговле и жизням невинных моряков".

Между тем США отрицают утверждения хуситов об успешной атаке на грузовое судно Ocean Jazz в Аденском заливе. Военные "поддерживали постоянную связь" с судном "на протяжении его безопасного перехода" через залив, подчеркнула пресс-служба Пятого флота ВМС США.

Атаки хуситов на суда в Красном море

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы регулярно атакуют беспилотными летательными аппаратами и ракетами коммерческие суда в Красном море после нападения радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Хуситы объявили, что вступили в конфликт на Ближнем Востоке на стороне ХАМАС, признанного в Евросоюзе и США террористической организацией.

В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал этот шаг прямым ответом на "беспрецедентные" нападения хуситов на иностранные морские суда в Красном море, поставившие под угрозу торговлю и свободу судоходства в регионе. С тех пор удары по позициям хуситов продолжались. Вашингтон вернул йеменских хуситов в список глобально действующих террористических организаций.

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