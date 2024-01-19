Хуситы обстреляли американский танкер в Аденском заливе

По данным Центрального командования ВС США, по танкеру Chem Ranger были выпущены две баллистические ракеты, но они не попали в цель.

В Аденском заливе в Аравийском море хуситы выпустили две баллистические ракеты по танкеру Chem Ranger, принадлежащему американской компании, сообщило Центральное командование ВС США в соцсети X ранним утром пятницы, 19 января. "Экипаж увидел, как ракеты упали в воду рядом с кораблем. Сообщений о травмах или повреждениях корабля не поступало. Корабль продолжил движение", - говорится в посте. Указывается, что инцидент произошел вечером 18 января. Танкер Chem Ranger шел под флагом Маршалловых островов, его менеджмент осуществляла греческая фирма.

За день до этого, 17 января, "в контексте продолжающихся многонациональных усилий по защите свободы судоходства и предотвращения атак на суда США и их партнеров в Красном море" ВС США, по данным Центрального командования, уничтожили 14 ракет, размещенных на контролируемой хуситами территории Йемена и готовых к запуску.

США вернули хуситов в список глобальных террористических организаций

В тот же день, 17 января, администрация президента США Джо Байдена сообщила, что Вашингтон вернул хуситов в список глобально действующих террористических организаций. Такое решение было принято в ответ на непрекращающиеся атаки йеменских повстанцев на торговые суда в Красном море, уточнили в Белом доме.

Решение США внести хуситов в список вступит в силу в середине февраля. К этому времени власти США намерены совместно с ООН и международными организациями разработать правила оказания гуманитарной помощи - поставок продовольствия, медикаментов и топлива в порты Йемена, - чтобы свести к минимуму последствия санкций для жителей страны.

В Йемене с 2014 года идет гражданская война. Большая часть населения живет на территориях, контролируемых хуситами. По данным ООН, миллионы жителей Йемена страдают от голода.

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