Омикрон: как вирус охватывает мир

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Омикрон-вариант коронавируса стремительно распространяется по планете. Уже есть первая жертва - в Великобритании. За новостями с беспокойством следит и карикатурист Сергей Елкин.
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О смерти заразившегося новым вариантом коронавируса сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Это первое сообщение о случае смерти от "омикрона".
По данным Роспотребнадзора, новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 выявили у двух россиян, прилетевших из ЮАР. Всего COVID-19 обнаружили у десяти пассажиров.
Заразиться новым вариантом коронавируса - омикроном - могут и те, кто получил прививку, в том числе бустерную. Против этой мутации вакцины действуют лишь частично. Что еще известно?