Олег Навальный объявлен в России в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск Олега Навального - брата находящегося в заключении оппозиционера Алексея Навального. Информация об этом появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ в среду, 26 января.

Основанием для розыска указана статья уголовного кодекса, но не уточняется, какая именно и с каким уголовным делом связаны розыскные действия.

Накануне стало известно, что уголовно-исполнительная инспекция внесла в Люблинский суд Москвы представление об отмене Олегу Навальному, осужденному по так называемому "санитарному делу", условного срока и замене его на реальный "в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления".

В тот же день, 25 января, Алексей Навальный и несколько его соратников были включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Помимо Навального, в этот перечень попали юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и Вячеслав Гимади, член отдела расследований команды Навального Георгий Албуров, оператор ФБК Павел Зеленский, экс-координатор регионального штаба Навального в Томске Ксения Фадеева, экс-координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева, экс-координатор штаба Навального в Архангельске Егор Бутаков, а также бывший сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов.

"Санитарное дело"

"Санитарное дело" было возбуждено около года назад после акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Помимо Олега Навального, по данному делу были вынесены обвинительные приговоры главе "Альянса врачей" Анастасии Васильевой, пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш, участнице Pussy Riot Марии Алехиной и другим.

По версии следствия, фигуранты призывали выйти на акцию в поддержку находящегося под стражей Алексея Навального, чем провоцировали людей на нарушение коронавирусных ограничений.

Согласно приговору, Олегу Навальному запрещалось в период испытательного срока менять постоянное или временное место жительства без уведомления властей, а также приходить на регистрацию в специализированный орган.

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